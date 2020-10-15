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Новости
Украина
15 октября 20, 10:08
Коронавирусом в Украине за сутки заболели 5062 человека
коронавирус
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Вторую неделю подряд в стране ежедневно регистрируется более 5 тысяч новых заболевших.

В течение последних 24 часов коронавирусом в Украине заболели 5 062 человека. За время пандемии в стране зарегистрировано 281 239 случаев COVID -19, сообщается на карте СНБО.

Жертвами осложнений за последние сутки стали 73 человека (5 302 – за все время), выздоровели – 951 (119 650). Активных больных – 156 287. Больше всего заболевших традиционно уже на Харьковщине (+651, всего 26 913).

Данные по регионам:

  • Винницкая обл - 7941 (+96)
  • Волынская обл - 10320 (+180)
  • Днепропетровская обл - 9834 (220)
  • Донецкая обл - 6491 (+244)
  • Житомирская обл - 9130 (+269)
  • Закарпатская обл - 11305 (+136)
  • Запорожская обл - 6012 (+112)
  • Ивано-Франковская обл - 15955 (+190)
  • Кировоградская обл - 1440 (+44)
  • г. Киев - 28957 (+445)
  • Киевская обл - 11978 (+227)
  • Львовская обл - 23806 (+332)
  • Луганская обл - 2125 (+110)
  • Николаевская обл - 5207 (+155)
  • Одесская обл - 17511 (+162)
  • Полтавская обл - 5226 (+133)
  • Ровенская обл - 15186 (+160)
  • Сумская обл - 7983 (+271)
  • Тернопольская обл - 16700 (+222)
  • Харьковская обл - 26913 (+651)
  • Херсонская обл - 2195 (+83)
  • Хмельницкая обл - 9684 (+193)
  • Черновицкая обл - 17004 (+176)
  • Черкасская обл - 6157 (+110)
  • Черниговская обл - 6179 (+141)

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что после появления на рынке вакцина от коронавируса может стоить около 37 долларов США.

Кабмин же продлил адаптивный карантин до 31 декабря и рекомендовал школам отправить детей на каникулы уже с четверга, 15 октября. Однако, поскольку постановление было обнародовано в выходной (14 октября - День защитника Украины), то школы не получали никаких "указаний" сверху и дети пошли учиться как обычно. 
kp.ua
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