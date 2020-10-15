Коронавирусом в Украине за сутки заболели 5062 человека

В течение последних 24 часов коронавирусом в Украине заболели 5 062 человека. За время пандемии в стране зарегистрировано 281 239 случаев COVID -19, сообщается на карте СНБО.

Жертвами осложнений за последние сутки стали 73 человека (5 302 – за все время), выздоровели – 951 (119 650). Активных больных – 156 287. Больше всего заболевших традиционно уже на Харьковщине (+651, всего 26 913).

Данные по регионам:

Винницкая обл - 7941 (+96)

Волынская обл - 10320 (+180)

Днепропетровская обл - 9834 (220)

Донецкая обл - 6491 (+244)

Житомирская обл - 9130 (+269)

Закарпатская обл - 11305 (+136)

Запорожская обл - 6012 (+112)

Ивано-Франковская обл - 15955 (+190)

Кировоградская обл - 1440 (+44)

г. Киев - 28957 (+445)

Киевская обл - 11978 (+227)

Львовская обл - 23806 (+332)

Луганская обл - 2125 (+110)

Николаевская обл - 5207 (+155)

Одесская обл - 17511 (+162)

Полтавская обл - 5226 (+133)

Ровенская обл - 15186 (+160)

Сумская обл - 7983 (+271)

Тернопольская обл - 16700 (+222)

Харьковская обл - 26913 (+651)

Херсонская обл - 2195 (+83)

Хмельницкая обл - 9684 (+193)

Черновицкая обл - 17004 (+176)

Черкасская обл - 6157 (+110)

Черниговская обл - 6179 (+141)

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что после появления на рынке вакцина от коронавируса может стоить около 37 долларов США.

Кабмин же продлил адаптивный карантин до 31 декабря и рекомендовал школам отправить детей на каникулы уже с четверга, 15 октября. Однако, поскольку постановление было обнародовано в выходной (14 октября - День защитника Украины), то школы не получали никаких "указаний" сверху и дети пошли учиться как обычно.