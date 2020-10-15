Коронавирусом в Украине за сутки заболели 5062 человека

В течение последних 24 часов коронавирусом в Украине заболели 5 062 человека. За время пандемии в стране зарегистрировано 281 239 случаев COVID -19, сообщается на карте СНБО.
Жертвами осложнений за последние сутки стали 73 человека (5 302 – за все время), выздоровели – 951 (119 650). Активных больных – 156 287. Больше всего заболевших традиционно уже на Харьковщине (+651, всего 26 913).
Данные по регионам:
- Винницкая обл - 7941 (+96)
- Волынская обл - 10320 (+180)
- Днепропетровская обл - 9834 (220)
- Донецкая обл - 6491 (+244)
- Житомирская обл - 9130 (+269)
- Закарпатская обл - 11305 (+136)
- Запорожская обл - 6012 (+112)
- Ивано-Франковская обл - 15955 (+190)
- Кировоградская обл - 1440 (+44)
- г. Киев - 28957 (+445)
- Киевская обл - 11978 (+227)
- Львовская обл - 23806 (+332)
- Луганская обл - 2125 (+110)
- Николаевская обл - 5207 (+155)
- Одесская обл - 17511 (+162)
- Полтавская обл - 5226 (+133)
- Ровенская обл - 15186 (+160)
- Сумская обл - 7983 (+271)
- Тернопольская обл - 16700 (+222)
- Харьковская обл - 26913 (+651)
- Херсонская обл - 2195 (+83)
- Хмельницкая обл - 9684 (+193)
- Черновицкая обл - 17004 (+176)
- Черкасская обл - 6157 (+110)
- Черниговская обл - 6179 (+141)
Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что после появления на рынке вакцина от коронавируса может стоить около 37 долларов США.
Кабмин же продлил адаптивный карантин до 31 декабря и рекомендовал школам отправить детей на каникулы уже с четверга, 15 октября. Однако, поскольку постановление было обнародовано в выходной (14 октября - День защитника Украины), то школы не получали никаких "указаний" сверху и дети пошли учиться как обычно.