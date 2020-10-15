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Новости
Украина
15 октября 20, 10:31
Зеленский озвучил второй вопрос своего «референдума»
Владимир Зеленский
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Первый вопрос будет касаться пожизненного срока для коррупционеров

Утром в четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который зададут избирателям во время проведения местных выборов 25 октября.

В опубликованном на странице в Facebook видео Зеленский спрашивает, поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе.


Любопытно, что ранее с предложением создать свободную экономическую зону на Донбассе выступил главный переговорщик украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
 
Напомним, на избирательных участках украинцам придется ответить на пять вопросов. Первый будет касаться введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.
telegraf.com.ua
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