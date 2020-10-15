Зеленский озвучил второй вопрос своего «референдума»

Утром в четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который зададут избирателям во время проведения местных выборов 25 октября.

В опубликованном на странице в Facebook видео Зеленский спрашивает, поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе.



