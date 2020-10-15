Озвучен прогноз по смертности от коронавируса в Украине

Такой прогноз сделали в Киевской школе экономики. Эксперты представили исследования о развитии ситуации с пандемией в Украине.

По их словам, рост заболеваемости COVID-19 в Украине был вызван послаблением карантинных ограничений.

По состоянию на октябрь, через коронавирус уже умерли более 5000 человек.

На днях обнаруживают по 5000 новых больных в день.

В ноябре же эксперты прогнозируют по 10-12 тысяч новых больных в сутки.





То есть с октября по декабрь от коронавируса может умереть больше людей, чем за семь месяцев от начала пандемии.





"Ситуация в Украине стремительно движется к худшему с моделируемых сценариев, если в ближайшее время не произойдет существенных изменений в карантинных ограничениях в зонах активного распространения коронавируса", - рассказал старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.





Максимальная нагрузка на систему здравоохранения может состояться в начале ноября, прогнозируют эксперты.





На этот же период придется 90% загрузки коек в реанимации.





Напомним, в Украине фиксируют стремительный рост новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксированы 5062 новых случая.