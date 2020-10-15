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Новости
Украина
15 октября 20, 16:25
В Украине приватизировали первый спиртовой завод
Немиров
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На аукционе стартовая цена завода выросла с 49,5 млн грн до 55 млн грн

Фонд государственного имущества Украины объявил результаты приватизации первого актива спиртовой отрасли — Немировская МПД приватизирована за более 5,5 млн грн.

При этом в ходе торгов стартовая цена выросла более чем на 5 млн грн (на 10% больше стартовой цены), сообщает пресс-служба государственного предприятия "Укрспирт".

"ФГИУ провел приватизацию Немировского спиртового объекта за 55 млн грн — это на 5 млн грн больше, чем стартовая цена. Но главное даже не это, а то, сколько инвестиций и новых рабочих мест создаст новый частный владелец. Если по сей день завод простаивал, то вскоре мы увидим его запуск, модернизацию и расширение штата. И в результате — рост поступлений в госбюджет", — подчеркнул исполняющий обязанности директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По данным ФГИУ, Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта было выставлено на открытый аукцион со стартовой ценой 49 565 714 грн, а приватизировано ООО "ЛВН Лимитед" (Винница) за 55 083 333 грн.

При этом известно, что копания-победитель была единственным участником данного аукциона.

Пресс-служба площадки Prozorro.Продажи объяснила, что в случае, если по окончанию приема заявок на участие в аукционе только одна компания подает свое предложение, она автоматически считается победителем и аукцион считается завершенным до его официального старта.

Таким образом, Nemiroff стал победителем еще в 19:39 14 октября, хотя аукцион должен был состоятся 15 октября.

Ранее "Укрспирт" передал в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложения по приватизации 25 спиртовых объектов предприятия.

На сегодняшний день Фонд госимущества объявил проведение 10 аукционов на объекты спиртовой отрасли.

Напомним, старт реформе спиртовой отрасли дал президент Владимир Зеленский, который 23 октября 2019 года подал в Верховную Раду законопроект о либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта.

С 1 июля 2020 года, согласно закону, в Украине было отменено государственную спиртовую монополию. С этого дня отдельную лицензию на оптовую торговлю спиртом могут получить другие государственные спиртзаводы.

Согласно действующему законодательству, единственной возможностью стать частным участником рынка спирта в Украине с 1 июля 2021 года является приобретение объекта спиртовой отрасли.

Ранее Блескун заявлял, что первый завод государственного предприятия "Укрспирт" будет продан в сентябре 2020 года, а общая стоимость заводов госпредприятия — 2-2,5 млрд грн.
Delo
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