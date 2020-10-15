Харьков попал в "красную зону": какие ограничения введут?

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время заседания нацкомиссии по техногенной и экологической безопасности 15 октября объявил о том, что Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области попали в "красную зону" по распространению коронавируса.
Новое зонирование вступит в силу в понедельник, 19 октября.
Вслед за Харьковом в красную зону попала и Полтава.
Об этом только что сообщил глава Облгосадминистрации Олег Синегубов. Теперь в Полтаве с понедельника запрещается посещать учебные заведения, заведения сферы культуры и кинотеатры.
Продолжат свою работу: транспорт, кафе, рестораны, ТРЦ (без развлекательных отделов), магазины с продуктами питания и бытовой химией.
Если динамика ухудшится - ограничения усилят.