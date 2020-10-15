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Новости
Украина
15 октября 20, 19:09
Харьков попал в "красную зону": какие ограничения введут?
COVID-19
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Харьков и Полтава попали в "красную зону" по распространению коронавируса.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время заседания нацкомиссии по техногенной и экологической безопасности 15 октября объявил о том, что Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области попали в "красную зону" по распространению коронавируса.

Новое зонирование вступит в силу в понедельник, 19 октября. 

Вслед за Харьковом в красную зону попала и Полтава.

Об этом только что сообщил глава Облгосадминистрации Олег Синегубов. Теперь в Полтаве с понедельника запрещается посещать учебные заведения, заведения сферы культуры и кинотеатры.

Продолжат свою работу: транспорт, кафе, рестораны, ТРЦ (без развлекательных отделов), магазины с продуктами питания и бытовой химией.

Если динамика ухудшится - ограничения усилят.

Согласно требованиям Минздрава, при попадании города или региона в "красную" зону запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.



Согласно официальной статистике, в Украине по состоянию на утро 15 октября зафиксировано 281 239 случаев коронавирусной инфекции.

Всего от COVID-19 умерло более 5 тысяч человек, однако, согласно прогнозам, до конца 2020 года в нашей стране их число возрастет до 20 тысяч
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telegraf.com.ua
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