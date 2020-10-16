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Новости
Украина
16 октября 20, 00:18
Появился прогноз по смертности от COVID в Украине
COVID-19
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Уже к концу 2020 года от коронавируса могут скончаться 20 тысяч украинцев, считают в Киевской школе экономики.

Жертвами осложнений COVID-19 до конца года могут стать 20 тысяч украинцев. Такой прогноз сделали в Киевской школе экономики в четверг, 15 октября.

Такой сценарий возможен, если не ввести комплексный карантин в зонах активного распространения коронавируса, считают эксперты.

Благодаря карантинным мерам Украина избежала мощной волны распространения COVID-19 весной, потому продолжающаяся волна - для страны еще первая, в отличие от большинства европейских стран, добавили в школе экономики.

Авторы анализа прогнозируют, что уже с ноября в день может выявляться от 10 тысяч новых случаев заболевания. К тому же, уже сейчас по четырем основным показателям оценки ситуации с коронавирусом Украина - среди стран с наиболее сложным положением.

"Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - заявил глава Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

Напомним, что в Украине значительно выросла красная зона карантина. В красную зону карантина на ближайшие две недели попали, среди прочих, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. Киев остался в оранжевой зоне.

Korrespondent
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