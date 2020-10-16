В Украине появилось лекарство, которым Трампа вылечили

Ситуация с пандемией в Украине продолжает усугубляться. Количество заболевших за сутки уже стабильно превышает отметку в 5 тысяч человек. Нагрузка на систему здравоохранения растет не по дням, а по часам.
Время от времени возникает вопрос: чем лечить? Есть несколько методик, но они носят рекомендательный характер. Так как и каким препаратом лечить больных? Один из них, "Ремдесивир", сегодня особенно обсуждается после того, как стало известно, что президента США Дональда Трампа вылечили именно им.Не многим по карману
Трамп стал хорошей рекламой для препарата. И эту рекламную эстафету тут же подхватили соцсети. В Фейсбуке стали появляться посты о том, как "Ремдесивир" помогает выздороветь. И все бы ничего, но есть нюансы.
Во-первых, в Украине его достать невозможно. Разве что контрабандным путем. Но прошерстив сайты объявлений, мы не нашли ни одного предложения по продаже лекарства. Возможно, через знакомых?
Во-вторых, раз препарат не достать легально – цены на него заоблачные. В соцсети называют цену в 500 долларов за одну ампулу препарата американского производства. А полноценный курс лечения состоит из шести. И общая сумма выходит до трех тысяч долларов.
Есть, конечно, реплики (в медицинских терминах – копия, воспроизводство)"Ремдесивира", которые производят не в США. К примеру, 6 ампул производства Турции обойдутся примерно в 2 тысячи долларов. Индийский препарат в сравнении с такими ценами стоит сущие копейки - 38 долларов за ампулу.
Почему такая разница? Такова политика производителя препарата GileadSciences, который разрешил делать реплики в странах с развивающейся экономикой для нужд бедных стран. Украина к таким не относится.
Потому препарат попадает в нашу страну подпольными путями.
О том, что наш Минздрав собирается закупить "Ремдесивер", говорилось еще в начале июля. Но все сорвалось. Причем в пролете оказались все страны, кроме одной - правительство США выкупило практически весь имеющийся на тот момент препарат у своей американской компании-производителя. Сославшись на то, что спасение своих граждан - вопрос национальной безопасности.
И вот спустя почти три месяца министр здравоохранения Максим Степанов на днях пообещал - через неделю препарат появится в наших больницах.
"Через неделю у нас будет лекарственное средство "Ремдесивир", который хорошо себя показал в США, других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю он поступит в наши больницы", - заверил Максим Степанов.
Однако глава министерства умолчал о том, в каком объеме закупят лекарство, какой будет его цена в Украине и даже из какой страны к нам его привезут. А главное - почему за долгие месяцы ожидания лекарства его так и не удосужились в Украине зарегистрировать.
- Он в Украине не зарегистрирован. Министр говорит, мы вот-вот его привезем, но непонятно, как его у нас использовать. Есть, конечно, упрощенный вариант. Если препарат имеет рекомендацию ВООЗ, то это возможно, - поясняет "КП" в Украине" иммунолог Андрей Волянский. – Вообще это якобы эффективный препарат. Его стоимость в районе двух тысяч долларов за курс. Реплики тоже привозят в Украину и продают за немалые деньги. И реплики неплохо показывают себя.
В пресс-службе МОЗ Украины нам подтвердили, что закупка "Ремдесивира" планируется в ближайшее время. Но деталей не раскрывают.
"Вопросами закупки "Ремдесивира" у нас занимается ГП "Медицинские закупки Украины". Это дело пребывает у них на контроле, и всеми подробностями об этом владеют только они. Пока что почти никакой информации об этом они не разглашают", - сказали нам в пресс-службе МОЗ.
А на наш запрос в ГП "Медицинские закупки Украины" ответили следующее:
"В ближайшее время мы публично дадим информацию о закупке "Ремдесивира". Закупка проводится за средства государственного бюджета, а потому является государственным заказом не для продажи".
И из какой страны, в каком объеме и по какой цене - пока не говорят. Обещают выставить информацию об этом на Prozorro.
Выходит, купить препарат в аптеках по-прежнему будет невозможно. А это значит - он попадет на черный рынок, и цены на него останутся астрономическими.Трампу вводили еще 4 препарата
"Ремдесивир" был разработан в 2015 году исследовательским институтом инфекционных заболеваний армии США совместно с компанией GileadSciences. Применялся для лечения "Эболы". А начиная с марта 2020 года его стали применять на тяжелых больных COVID-19 сперва в Китае, а потом и США.
- Он единственный относительно эффективный, который принят. Насколько он эффективен, до конца еще не известно. Трампу его вводили, но вместе с ним ему давали еще 4 препарата. Какой из них помог – неизвестно. Почти все болезни сейчас лечат комбинациями препаратов. Так эффективнее. Из-за чего сказать, какой именно помог, сложнее, - рассказал нам директор Института биохимии им. О.В. Палладина Сергей Комисаренко.
В США "Ремдесивир" получил статус "Разрешен для экстренного использования" при лечении больных на COVID-19 29 апреля этого года. Исследования американских ученых показали - пациенты, его получавшие, выздоравливали на 31% быстрее. Время восстановления для них составляло 11 дней и 15 для остальных. И более чем на 3,6% удалось понизить уровень смертности.
В то же время даже в ходе исследований некоторое количество людей, принимавших этот препарат, имело побочные эффекты и даже погибало. Потому сами споры о эффективности "Ремдесивира" все еще продолжаются.
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
"Нет нигде, взял у контрабандистов"
Евгений Мураев, народный депутат VII и VIII созывов,рассказал у себя в ФБ историю о том, как искал и по какой цене все же нашел американское лекарство для знакомого.
- Заболел короной друг… Моему другу, в силу физических особенностей, не подошли ни украинский, ни европейский протоколы лечения, и врачи сказали, что остаётся только попробовать американский. Он подразумевает использование препарата “Remdesivir”. Это точно не панацея, но шанс спасти его есть. Постучал во все знакомые и незнакомые мне двери, напряг все, что в стране ещё не до конца атрофировалось. Нет нигде, взял у контрабандистов. Для курса необходимо 6 флаконов по 100 мл. Цена американского - того, что достал, - около 500$ за ампулу, цена турецкого на нашем "рынке" - 1200$. То есть, курс лечения - от 3000 до 7200$. Для сравнения: цена этого препарата в Индии - всего 38$. Так что, кому "корона", а кому - мать родна. Рентабельность на горе составляет от 1300 до 3200 %. Думаю, что даже торговля оружием и наркотиками таких барышей не сулит.
И вишенка на торте.
Несмотря на то, что власть уже 8 месяцев "героически" и в поте лица "сражается" с незримой угрозой, этот препарат в Украине не сертифицирован и поэтому его нет ни в больницах, ни в аптеках, а дельцы зарабатывают на нем астрономические деньги, наживаясь на тех, кто может себе это позволить. Остальные не в счет. Похоже, что в обществе потребителей должны остаться лишь платежеспособные клиенты…