В Украине появилось лекарство, которым Трампа вылечили

Ситуация с пандемией в Украине продолжает усугубляться. Количество заболевших за сутки уже стабильно превышает отметку в 5 тысяч человек. Нагрузка на систему здравоохранения растет не по дням, а по часам.

Время от времени возникает вопрос: чем лечить? Есть несколько методик, но они носят рекомендательный характер. Так как и каким препаратом лечить больных? Один из них, "Ремдесивир", сегодня особенно обсуждается после того, как стало известно, что президента США Дональда Трампа вылечили именно им.

Трамп стал хорошей рекламой для препарата. И эту рекламную эстафету тут же подхватили соцсети. В Фейсбуке стали появляться посты о том, как "Ремдесивир" помогает выздороветь. И все бы ничего, но есть нюансы.

Во-первых, в Украине его достать невозможно. Разве что контрабандным путем. Но прошерстив сайты объявлений, мы не нашли ни одного предложения по продаже лекарства. Возможно, через знакомых?

Во-вторых, раз препарат не достать легально – цены на него заоблачные. В соцсети называют цену в 500 долларов за одну ампулу препарата американского производства. А полноценный курс лечения состоит из шести. И общая сумма выходит до трех тысяч долларов.

Есть, конечно, реплики (в медицинских терминах – копия, воспроизводство)"Ремдесивира", которые производят не в США. К примеру, 6 ампул производства Турции обойдутся примерно в 2 тысячи долларов. Индийский препарат в сравнении с такими ценами стоит сущие копейки - 38 долларов за ампулу.

Почему такая разница? Такова политика производителя препарата GileadSciences, который разрешил делать реплики в странах с развивающейся экономикой для нужд бедных стран. Украина к таким не относится.

Потому препарат попадает в нашу страну подпольными путями.

О том, что наш Минздрав собирается закупить "Ремдесивер", говорилось еще в начале июля. Но все сорвалось. Причем в пролете оказались все страны, кроме одной - правительство США выкупило практически весь имеющийся на тот момент препарат у своей американской компании-производителя. Сославшись на то, что спасение своих граждан - вопрос национальной безопасности.

И вот спустя почти три месяца министр здравоохранения Максим Степанов на днях пообещал - через неделю препарат появится в наших больницах.

"Через неделю у нас будет лекарственное средство "Ремдесивир", который хорошо себя показал в США, других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю он поступит в наши больницы", - заверил Максим Степанов.

Однако глава министерства умолчал о том, в каком объеме закупят лекарство, какой будет его цена в Украине и даже из какой страны к нам его привезут. А главное - почему за долгие месяцы ожидания лекарства его так и не удосужились в Украине зарегистрировать.

- Он в Украине не зарегистрирован. Министр говорит, мы вот-вот его привезем, но непонятно, как его у нас использовать. Есть, конечно, упрощенный вариант. Если препарат имеет рекомендацию ВООЗ, то это возможно, - поясняет "КП" в Украине" иммунолог Андрей Волянский. – Вообще это якобы эффективный препарат. Его стоимость в районе двух тысяч долларов за курс. Реплики тоже привозят в Украину и продают за немалые деньги. И реплики неплохо показывают себя.

В пресс-службе МОЗ Украины нам подтвердили, что закупка "Ремдесивира" планируется в ближайшее время. Но деталей не раскрывают.

"Вопросами закупки "Ремдесивира" у нас занимается ГП "Медицинские закупки Украины". Это дело пребывает у них на контроле, и всеми подробностями об этом владеют только они. Пока что почти никакой информации об этом они не разглашают", - сказали нам в пресс-службе МОЗ.

А на наш запрос в ГП "Медицинские закупки Украины" ответили следующее:

"В ближайшее время мы публично дадим информацию о закупке "Ремдесивира". Закупка проводится за средства государственного бюджета, а потому является государственным заказом не для продажи".

И из какой страны, в каком объеме и по какой цене - пока не говорят. Обещают выставить информацию об этом на Prozorro.

Выходит, купить препарат в аптеках по-прежнему будет невозможно. А это значит - он попадет на черный рынок, и цены на него останутся астрономическими.

"Ремдесивир" был разработан в 2015 году исследовательским институтом инфекционных заболеваний армии США совместно с компанией GileadSciences. Применялся для лечения "Эболы". А начиная с марта 2020 года его стали применять на тяжелых больных COVID-19 сперва в Китае, а потом и США.

- Он единственный относительно эффективный, который принят. Насколько он эффективен, до конца еще не известно. Трампу его вводили, но вместе с ним ему давали еще 4 препарата. Какой из них помог – неизвестно. Почти все болезни сейчас лечат комбинациями препаратов. Так эффективнее. Из-за чего сказать, какой именно помог, сложнее, - рассказал нам директор Института биохимии им. О.В. Палладина Сергей Комисаренко.

В США "Ремдесивир" получил статус "Разрешен для экстренного использования" при лечении больных на COVID-19 29 апреля этого года. Исследования американских ученых показали - пациенты, его получавшие, выздоравливали на 31% быстрее. Время восстановления для них составляло 11 дней и 15 для остальных. И более чем на 3,6% удалось понизить уровень смертности.

В то же время даже в ходе исследований некоторое количество людей, принимавших этот препарат, имело побочные эффекты и даже погибало. Потому сами споры о эффективности "Ремдесивира" все еще продолжаются.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

"Нет нигде, взял у контрабандистов"

Евгений Мураев, народный депутат VII и VIII созывов,рассказал у себя в ФБ историю о том, как искал и по какой цене все же нашел американское лекарство для знакомого.

- Заболел короной друг… Моему другу, в силу физических особенностей, не подошли ни украинский, ни европейский протоколы лечения, и врачи сказали, что остаётся только попробовать американский. Он подразумевает использование препарата “Remdesivir”. Это точно не панацея, но шанс спасти его есть. Постучал во все знакомые и незнакомые мне двери, напряг все, что в стране ещё не до конца атрофировалось. Нет нигде, взял у контрабандистов. Для курса необходимо 6 флаконов по 100 мл. Цена американского - того, что достал, - около 500$ за ампулу, цена турецкого на нашем "рынке" - 1200$. То есть, курс лечения - от 3000 до 7200$. Для сравнения: цена этого препарата в Индии - всего 38$. Так что, кому "корона", а кому - мать родна. Рентабельность на горе составляет от 1300 до 3200 %. Думаю, что даже торговля оружием и наркотиками таких барышей не сулит.

И вишенка на торте.

Несмотря на то, что власть уже 8 месяцев "героически" и в поте лица "сражается" с незримой угрозой, этот препарат в Украине не сертифицирован и поэтому его нет ни в больницах, ни в аптеках, а дельцы зарабатывают на нем астрономические деньги, наживаясь на тех, кто может себе это позволить. Остальные не в счет. Похоже, что в обществе потребителей должны остаться лишь платежеспособные клиенты…