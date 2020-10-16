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Новости
Украина
16 октября 20, 10:19
В Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса
коронавирус
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При этом за сутки выписаны 2 269 пациентов, а умерли 106 человек

По состоянию на 9:00 пятницы, 16 октября, в Украине было 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 408 летальных, 121 919 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 992 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом за сутки выписаны 2 269 пациентов, а умерли 106 человек.

Указано, что всего было проведено 2 729 496 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 8 070 случаев;

Волынская область — 10 515 случаев;

Днепропетровская область — 10 257 случаев;

Донецкая область — 6 658 случаев;

Житомирская область — 9 286 случаев;

Закарпатская область — 11 461 случай;

Запорожская область — 6 162 случая;

Ивано-Франковская область — 16 163 случая;

Кировоградская область — 1 468 случаев;

город Киев — 29 412 случаев;

Киевская область — 12 207 случаев;

Львовская область — 24 171 случай;

Луганская область — 2 229 случаев;

Николаевская область — 5 336 случаев;

Одесская область — 18 013 случаев;

Полтавская область — 5 469 случаев;

Ровенская область — 15 398 случаев;

Сумская область — 8 252 случая;

Тернопольская область — 16 916 случаев;

Харьковская область — 27 457 случаев;

Херсонская область — 2 264 случая;

Хмельницкая область — 10 098 случаев;

Черновицкая область — 17 203 случаи;

Черкасская область — 6 387 случаев;

Черниговская область — 6 379 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 октября в Центр поступило 6 603 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 356 714 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что около двух месяцев в Украине пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов: врачи обращают внимание на симптоматику.
Delo
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