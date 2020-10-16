Где и когда ухудшится погода – карта

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных на большинстве территории страны похолодает
Сегодня в Украину придет атмосферный фронт, ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди, будут небольшими, умеренными, в Карпатах – сильнее.
Восток и юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь в Харьковской области есть вероятность небольшого дождя.
В Киеве сегодня днем около + 13, + 14 градусов, возможен дождь.
Диденко уточнила, что в субботу циклон с юго-запада принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных областях.
На юге, востоке, во многих центральных областях еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18, + 23 градуса. На восток и юг похолодание придет 18-19 октября.
В Винницкой и Черкасской температура воздуха начнет снижаться, ожидается + 15, + 18 градусов.
На севере Украины – будет в пределах + 12 + 15 градусов.
Самой низкой ожидается температура воздуха прогнозируется в западных областях, днем не выше + 13 градусов.
В субботу в столице ожидается дождливая и холодная погода, похолодает до + 11, + 12 градусов.
В воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около + 7, + 9 градусов и ветрено.В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.