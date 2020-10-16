Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.16
USD
28.34
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 октября 20, 10:22
Где и когда ухудшится погода – карта
мороз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных на большинстве территории страны похолодает

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных на большинстве территории страны похолодает

Сегодня в Украину придет атмосферный фронт, ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди, будут небольшими, умеренными, в Карпатах – сильнее.

Восток и юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь в Харьковской области есть вероятность небольшого дождя.

В Киеве сегодня днем ​​около + 13, + 14 градусов, возможен дождь.

Диденко уточнила, что в субботу циклон с юго-запада принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных областях.

На юге, востоке, во многих центральных областях еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18, + 23 градуса. На восток и юг похолодание придет 18-19 октября.

В Винницкой и Черкасской температура воздуха начнет снижаться, ожидается + 15, + 18 градусов.

На севере Украины – будет в пределах + 12 + 15 градусов.

Самой низкой ожидается температура воздуха прогнозируется в западных областях, днем ​​не выше  + 13 градусов.

В субботу в столице ожидается дождливая и холодная погода, похолодает до + 11, + 12 градусов.

В воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около + 7, + 9 градусов и ветрено.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
liga.net
Ещё по теме:
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
Украину накроют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах
В Украину идет антициклон Valentin. какой будет погода?
В Киеве начнут развивать левый берег и обновят Лукьяновку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
8 областных центров в Украине попали в «красную» зону
noimageНазваны новые карантинные ограничения по регионам
noimageЖурналистка о смерти отца: Врач с COVID общался с соседями
noimageЗеленский озвучил три финальных пункта опроса. Видео
noimageВ Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса
Лента новостей