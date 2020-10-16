Названы новые карантинные ограничения по регионам

Несмотря на рост заболеваемости коронавируса, в большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и закрывать детские сады и заведения торговли. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Как сообщается на сайте Кабмина, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу общественного транспорта в красной зоне.





В документе идет речь об исключениях для каждого отдельного региона по ограничениям, которые вступят с 19 октября.





Так, во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и магазинов.





В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.





В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.





В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования.





В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.





В Киевской области разрешена работа прочих развлекательных заведений.





Кроме того, разрешена работа банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.





Напомним, 13 октября Кабмин изменил критерии красной зоны. Теперь ее будут объявлять там, где на 100 тысяч населения будет 320 больных в течение двух недель.





Сам карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года.