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Украина
16 октября 20, 11:07
Названы новые карантинные ограничения по регионам
карантин
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В населенных пунктах красной зоны не будут останавливать транспорт и закрывать магазины.
В населенных пунктах красной зоны не будут останавливать транспорт и закрывать магазины.

Несмотря на рост заболеваемости коронавируса, в большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и закрывать детские сады и заведения торговли. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Как сообщается на сайте Кабмина, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу общественного транспорта в красной зоне.

В документе идет речь об исключениях для каждого отдельного региона по ограничениям, которые вступят с 19 октября.

Так, во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и магазинов.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В Киевской области разрешена работа прочих развлекательных заведений.

Кроме того, разрешена работа банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.

Напомним, 13 октября Кабмин изменил критерии красной зоны. Теперь ее будут объявлять там, где на 100 тысяч населения будет 320 больных в течение двух недель.

Сам карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года.
Korrespondent
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