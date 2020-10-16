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Новости
Украина
16 октября 20, 20:04
Как быть, если устал от жизни, страхов и катаклизмов
Антоний (Паканич)
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На эту тему размышляет управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Верующим во Христа человек становится, когда осознает, что жить без Бога он не может. С той самой секунды человек уже не принадлежит себе, а принадлежит всецело Богу. И жизнь уже нельзя рассматривать как только земную. Жизнь во Христе не имеет временных границ и рамок, а плавно и мягко перетекает из земной плоскости в вечность, как река впадает в море.

Какая разница верующему, где быть со Христом – здесь, на земле, или в каком-то другом измерении? Главное – быть с Ним.

Сложности и испытания, оцениваемые только с человеческой точки зрения, действительно страшны, ужасны и безнадежны. Но те же испытания, пропущенные сквозь призму Божественного света, не пугают и не страшат, а являются частью удивительного пути, которым Христос нас ведет к Отчему Дому.

Идем вместе, а значит, все бушующие вокруг нас страсти и стихии только пугают и кажутся страшными и серьезными, на самом деле при первом же приближении они вдребезги разбиваются о ступни Его ног.

Так что не стоит спешить разорвать земные оковы, важно здесь научиться жить с Богом в радости, мире, полном доверии и любви. Ведь какими будут наши отношения с Ним в этой жизни, такими они запечатлятся и в вечности.

Мы имеем уникальный шанс стать еще на земле другом Богу, Его верным собеседником, для этого нужно впитать море Божественного света, который даст искру новой жизни.

Жизнь с Богом – уже рай, где бы мы ни находились. Он всегда поддержит и даст правильный совет, наполнит радостью и светом, подарит Свою заботу и любовь.

А вот чего и правда надо бояться, так это утерять связь с Ним. Ужаснее этого нет ничего на свете.
kp.ua
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