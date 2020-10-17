Вступили в силу новые правила дистанционного обучения

Оно расширяет возможности для дистанционного обучения учащихся - как по дистанционной форме получения образования, так и при использовании технологий дистанционного обучения в других формах получения образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

В сообщении отмечается: "Новое Положение было утверждено приказом МОН от 8 сентября 2020 №1115 и зарегистрировано в Министерстве юстиции 28 сентября 2020 по №941 / 35224.

"Мы понимаем, что дистанционное образование не может заменить настоящего очного обучения. Дети должны социализироваться, особенно в начальной школе. Из-за пандемии коронавируса весь мир ищет альтернативные пути для экономической и социальной жизни. И отрасль образования - не исключение, ведь для нас важно, чтобы образовательный процесс продолжался и был качественным и безопасным. Дистанционное обучение является перспективной сферой развития образования в условиях ее цифровизации. В то же время такое обучение в случае необходимости позволяет обеспечить индивидуальную образовательную траекторию соискателя образования, а также непрерывность образовательного процесса в случаях чрезвычайных обстоятельств, которые делают объективно невозможным посещение учебных заведений ", - отметил и.о. Министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Дистанционная форма получения образования остается исключительно добровольной и требует представления соответствующего заявления о приеме / переводе от родителей. Но теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую ​​возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории.

Технологии дистанционного обучения в различных формах получения образования (дневной, вечерний, педагогическом патронаже и т.д.) могут использоваться для проведения оценки, консультаций, изучения отдельных тем по предмету.

Также их можно использовать для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг для лиц с особыми образовательными потребностями, если в населенном пункте, где проживает ученик, отсутствуют соответствующие специалисты, предоставляющие такие услуги.

Технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств (без перевода учащихся на дистанционную форму).

В документе также урегулирован возможность организации смешанного обучения. Учебное заведение может определить такой режим работы, при котором ученики поочередно посещают учебное заведение для очных занятий, остальное время учась дистанционно.

Положение предусматривает, что обязательно должны учитываться интересы учащихся при дистанционном обучении:

- организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками;

- при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

- учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;

- для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;

- организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

С целью обеспечения прав педагогических в Положении указано, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах их рабочего времени.

В рамках своей автономии учебное заведение самостоятельно может определять механизм мониторинга и контроля качества дистанционного обучения в учебном заведении. То, как руководитель учреждения осуществлять контроль за выполнением образовательных программ учащимися и педработниками, длоджен одобрять педсовет".