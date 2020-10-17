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Новости
Украина
17 октября 20, 10:09
Правда ли, что Дексаметазон лечит коронавирус?
коронавирус
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В аптеках препарат можно найти по довольно умеренным ценам.

По состоянию а утро 17 октября в Украине продолжает распространятся и бить новые рекорды коронавирус. В сети появилась информация, что такое Дексаметазон, сколько стоит и поможет ли он при COVID-19.

Что такое Дексаметазон?

Дексаметазон - медицинское и ветеринарное лекарственное средство, обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

Входит в список "жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" Минздрава России.

Обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, действует в 30 раз сильнее по сравнению с уже известным кортизолом.

С 1960-х годов лекарство применялось при лечении аутоиммунных заболеваний по всему миру. 

На данный момент Дексаметазон используется при лечении тяжелой формы COVID-19 у больных с затрудненным дыханием.

В то же время препарат не рекомендуют больным среднетяжелой и легкой формами заболевания, проинформировали в Википедии.

Средняя цена

В среднем цена на капли Дексаметазона в аптеках - в пределах 16 - 44 гривен.

На ампулы с раствором для иньекций цена довольно размытая и начитается от 13 гривен до 297.
telegraf.com.ua
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