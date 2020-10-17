Правда ли, что Дексаметазон лечит коронавирус?

По состоянию а утро 17 октября в Украине продолжает распространятся и бить новые рекорды коронавирус. В сети появилась информация, что такое Дексаметазон, сколько стоит и поможет ли он при COVID-19.

Что такое Дексаметазон?

Дексаметазон - медицинское и ветеринарное лекарственное средство, обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

Входит в список "жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" Минздрава России.

Обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, действует в 30 раз сильнее по сравнению с уже известным кортизолом.





С 1960-х годов лекарство применялось при лечении аутоиммунных заболеваний по всему миру.





На данный момент Дексаметазон используется при лечении тяжелой формы COVID-19 у больных с затрудненным дыханием.





В то же время препарат не рекомендуют больным среднетяжелой и легкой формами заболевания, проинформировали в Википедии.





Средняя цена





В среднем цена на капли Дексаметазона в аптеках - в пределах 16 - 44 гривен.





На ампулы с раствором для иньекций цена довольно размытая и начитается от 13 гривен до 297.



