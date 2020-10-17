На Донбассе готовят новое разведение войск

На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.





"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер.





"Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.





Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".





Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев ждет ответа от визави относительно своего плана мирного урегулирования на Донбассе.



