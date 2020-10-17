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Новости
Украина
17 октября 20, 11:02
На Донбассе готовят новое разведение войск
разведение войск
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В течение месяца ожидается открытие двух новых КПВВ на Донбассе, также согласовывают точки разведения сил и разминирования.

На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования. 

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер.

"Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев ждет ответа от визави относительно своего плана мирного урегулирования на Донбассе.
Korrespondent
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