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Украина
17 октября 20, 11:06
В Украине объявили штормовое предупреждение
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Больше всего непогода разбушуется днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра, которые 17 октября обрушились на Украину.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, больше всего непогода разбушуется днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе.

“По данным Укргидрометцентра, 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом). В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с. В Киевской области 17 октября днем сильный дождь, порывы ветра 15-20 м/с”, - говорится в сообщении.

Так, в Карпатах, кроме сильных дождей, ожидается мокрый снег. По данным синоптиков, порывы ветра 15-20 м/с будут наблюдаться во всех регионах страны, кроме западных.

В Киевской области также прогнозируют значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, 5 октября с 21:00 по 21:30 на Ивано-Франковск обрушились ливни, в результате чего был затоплен ряд городских улиц, а на проезжие части дорог, зданий и припаркованные автомобили упали деревья.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Херсонской области торнадо снес крыши 30 домов и оставил поселок без газа.

Перед этим 13-14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.
Delo
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