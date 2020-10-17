Главнокомандующий ВСУ обратился ко всем украинцам. Видео

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поділився з українськими громадянами важливою новиною — він наголосив, що у довгостроковій перспективі в нашій країні повинна бути вибудована така система, щоб кожен громадянин міг у разі потреби захистити свій дім і свою країну, а також надати першу медичну допомогу. За його словами, лише після цього українська влада зможе повністю відмовитися від призову на строкову службу. Про це інформує ONLINE.UA з посиланням на телеканал "Україна".

"Чи планує армія взагалі відмовлятися від призову — ви знаєте, у нас є в перспективі таке бачення. Але це може бути тільки тоді, коли в нас буде система підготовки резерву. Якщо ми створимо таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому був мінімально готовий захистити його", — наголосив Руслан Хомчак.

Він також звернув увагу на те, що українці повинні навчитися надавати собі та оточуючим першу медичну допомогу в разі потреби, що має допомогти рятувати життя. Очільник ЗСУ не приховує, що створення такої системи може потенційно затягнутися не на один рік, однак уже зараз у Збройних силах є розуміння, якою така система має бути.

"Такі системи потребують фінансування, підготовки кадрів, починаючи від звичайних цивільних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави. Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності", — пояснив Руслан Хомчак.

За його словами, цьогоріч зменшили кількість призовників, наразі армія укомплектована повністю і ЗСУ уже активно розглядає можливість не просто укомплектувати ряди контрактниками, а вийти на абсолютно новий рівень.

"Ми розуміємо, що коли буде якість, тоді буде зовсім інший підхід до виконання бойових завдань і до повсякденної діяльності, і взагалі до статусу військового", — зауважив очільник ЗСУ.





