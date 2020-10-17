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Новости
Украина
17 октября 20, 20:53
В МОЗ рассказали о смертности от COVID в Украине
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Уровень смертности в Украине, как и во всем мире, постепенно снижается. Среди украинсцев он сейчас не превышает двух процентов.

В Украине смертность от коронавируса составляет 2%, или даже меньше, а к летальному исходу заносят также смерть зараженного коронавирусом, но не от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"То есть человек умер, и, если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, она попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", - пояснил Ляшко.

По его словам, несмотря на то, что Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, смертность от коронавируса в Украине остается низкой.

Ляшко также отметил, что смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.

"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Украине появятся бесплатные тесты на COVID-19.

Кроме того, Ляшко назвал условия для возвращения к жесткому локдауну.
Korrespondent
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