В Крыму решили "пустить с молотка" винзавод "Массандра"

Оккупационные власти Крыма установили способ приватизации предприятий ПАО "Массандра" и "Феодосийский оптический завод".

Как сообщает местное издание "Крыминформ", соответствующее "распоряжение" опубликовано на портале так называемого "совета министров Крыма".

"Установить в отношении имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год… способ приватизации — аукцион", — говорится в "распоряжении".

Согласие на приватизацию "Массандры" ранее дал пресловутый "Госсовет Крыма". На продажу до конца года выставят 100% акций завода с уставным фондом 3,6 млрд рублей, но в настоящее время стартовая цена аукциона по продаже предприятия еще не известна, ее определит независимый оценщик.

"Парламент Крыма" также дал согласие на приватизацию "Феодосийского оптического завода". По информации издания, скорее всего, он войдет в структуру госкорпорации "Ростех".

Напомним, предприятие Массандра было "национализировано" решением оккупационных властей Крыма 26 марта 2014 года, а в октябре передано в состав ФГУП "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

Кроме этого, 100% пакет акций отобранного у Украины государственного завода шампанских вин "Новый Свет" приобрела компания друга Путина Юрия Ковальчука ООО "Южный проект" за 1,5 млрд рублей ($25,6 млн по курсу Нацбанка России).

В лот также вошли девять земельных участков общей площадью более 93,5 тысяч квадратных метров. Общая площадь расположенных на них зданий — почти 60 тысяч квадратных метров.

Как сообщалось, в январе 2015 года Министерство аграрной политики и продовольствия заявило о намерении перерегистрировать в Киеве 23 государственных предприятия, которые находятся в управлении министерства, но остались на территории аннексированного Россией Крыма, такие как "Массандра", "Магарач", "Новый Свет" и другие.

Продукция под ТМ "Новый Свет" начала разливаться на Харьковском заводе шампанских вин в конце 2015 года.