В Украине обесточены 43 населенных пункта. ВИДЕО, ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская - 3", - сказано в сообщении.

Отмечатся, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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На территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей, вследствие неблагоприятных погодных условий повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

В лечебные учреждения г. Кропивницкий обратились 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.