Медведчук в суде добился запрета на продажу книги о Стусе

Суд считает, что некоторые фразы в книге "нарушают честь и достоинство истца"
Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил требования главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в деле против журналиста Вахтанга Кипиани – постановил удалить упоминания о политике из книги "Дело Василия Стуса". Трансляция судебного заседания велась в Youtube Судова влада України.
Суд считает, что некоторые фразы в книге "нарушают честь и достоинство истца". Также с Кипиани и издательства Vivat взыскали 860 гривень судебного сбора в пользу Медведчука.
Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.
Как отметил Кипиани, всего шесть эпизодов книги признаны недостоверными.
"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є неправдою. Два смішних моменти – не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна ;)Опубликовано Вахтанг Кипиани Понедельник, 19 октября 2020 г.