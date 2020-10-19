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Новости
Украина
19 октября 20, 11:32
Медведчук в суде добился запрета на продажу книги о Стусе
Медведчук
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Суд считает, что некоторые фразы в книге "нарушают честь и достоинство истца"

Суд считает, что некоторые фразы в книге "нарушают честь и достоинство истца"

Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил требования главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в деле против журналиста Вахтанга Кипиани – постановил удалить упоминания о политике из книги "Дело Василия Стуса". Трансляция судебного заседания велась в Youtube Судова влада України. 

Суд считает, что некоторые фразы в книге "нарушают честь и достоинство истца". Также с Кипиани и издательства Vivat взыскали 860 гривень судебного сбора в пользу Медведчука.

Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.

Как отметил Кипиани, всего шесть эпизодов книги признаны недостоверными. 

"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є неправдою. Два смішних моменти – не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна ;)

Опубликовано Вахтанг Кипиани Понедельник, 19 октября 2020 г. 

Летом 2019 издательство Vivat опубликовало книгу о суде над поэтом-политзаключенным Стусом, написанную журналистом и историком Кипиани. В книге фигурировал Медведчук: он был выбран госадвокатом, чтобы представлять интересы Стуса в суде. 

После выхода книги Медведчук подал в суд на Кипиани, Vivat и ЧП "Юнисофт" о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовал "опровержения недостоверной информации". Он не согласен с некоторыми фрагментами, где указано, что его отец был немецким полицаем, а сам он – агентом КГБ, который поддерживал обвинения против Стуса. 
liga.net
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