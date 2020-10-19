Как действовать, если за лечение COVID-19 требуют деньги?

По его словам, нужно обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ляшко уверяет, что сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Он подчеркнул, что лечение полностью оплачивается государством.

"В случае, если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопросы", - отметил Ляшко.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый ковидный пакет, на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам - 300% к зарплате, а также покрывают медицинские изделия и медицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью", - рассказал главный санитарный врач.