Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят в ВР

Об этом сообщила в Фейсбуке депутат СН Татьяна Цыба, информирует Цензор.НЕТ. Цыба является главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию.

"Запрещать книги - такая себе история. В никуда. Обязательно рассмотрим это завтра на заседании комитета по вопросам свободы слова", - написала она.

Как отмечается на сайте Комитета, заседание состоится во вторник, 20 октября в 14:30. Повестка дня заседания пока не обнародована.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности".

Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика.

В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство