Как не сломать мозг на местных выборах?

Менять правила голосования перед каждой новой избирательной кампанией — история для Украины более-менее привычная, пишет Валерий Литонинский в №20 Журнала Корреспондент. Но в 2020 году законодатели постарались особенно вдумчиво. Политики и гражданские активисты давно призывали перейти к пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками. Это когда нет одномандатных округов, когда избиратель голосует за партию, но не просто за партию, а в ее списке отдает предпочтение конкретным кандидатам, которые ему более симпатичны.

Но, когда эту систему таки ввели, оказалось, что уровень политической культуры до таких нововведений явно не дотягивает. Да и разъяснительную работу о том, как пройдут местные выборы — 2020, никто толком не проводил.

МНОГО БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Начнем с того, что на избирательных участках украинцы получат от двух до пяти бюллетеней. Проще всего будет киевлянам — они проголосуют только за городского главу столицы и депутатов горсовета. По три бюллетеня получат жители подконтрольных Украине районов Луганской и Донецкой областей. Там будут голосовать за руководителя населенного пункта (городской голова, например), за депутатов местного и районного советов, а вот облсоветы в этих регионах не выбирают.

Большинство украинцев получат сразу по четыре бюллетеня — для голосования за депутатов местного, районного и областного советов, а также для выбора главы своего населенного пункта — города, поселка, села. Особенные же счастливчики живут в Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне. Здесь избирателям выдадут пять бюллетеней, плюс один — за депутатов районных советов в городе. Пять бюллетеней будет и на участках в районах Черниговской области, которые входят в 208-й одномандатный округ, в котором 25 октября одновременно с местными выборами состоятся и довыборы депутата Верховной Рады взамен выбывшего.

Следующий шаг — корректно заполнить бюллетень, и это задача не из легких. Дело в том, что впервые в истории Украины бюллетень для голосования за депутатов местных советов будет выглядеть не так, как всегда. Отныне он состоит из двух частей — отдельно перечня партий и отдельно кандидатов от партий. При голосовании нужно будет поставить отметку напротив определенной политсилы, а затем вписать цифру конкретного кандидата из этой партии, которого поддерживает избиратель. Это и есть те самые, пресловутые открытые списки.

Причем, если для голосования за партию будет достаточно простой галочки или плюсика, то для голосования за конкретного кандидата нужно будет в квадратике, расчерченном в виде трафарета, прописать правильную цифру. Тут нужно быть максимально внимательным — например, цифра 6 не будет считаться действительной, а только 06, не 1, а 01 и так далее.

Ввиду такой процедуры эксперты опасаются, что огромное количество бюллетеней будет испорчено, что в конечном итоге может привести даже к сомнениям в легитимности выборов. А мощную информационную кампанию об особенностях и специфике избирательной системы в Украине так и не провели.

«Избиратели просто не понимают, в чем специфика, и мы можем получить и проблемы в день голосования, и чрезвычайно продолжительный и сложный процесс подсчета голосов», — считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Подсчет голосов — это вообще отдельная история. Он может очень сильно затянуться, ввиду необходимости высчитать избирательную квоту для каждой партии и внутри отдельного партийного списка.

«Ответом на сложное избирательное законодательство, недостаточно качественное, может быть рост недоверия к ходу избирательного процесса и результатам волеизъявления», — опасается Кошель.

ФАКТОР КОРОНАВИРУСА

К тому же подбивать итоги избирательным комиссиям придется в условиях эпидемии коронавируса, и потому их работа будет значительно усложнена. Кабмин прописал огромное количество рекомендаций для комиссий по проведению выборов в условиях карантина. Но специалисты уверены — выполнить их будет крайне трудно. «Это такая же история, как было со школами, когда рекомендовали правильные вещи, начиная от закупки масок, антисептиков. Но на практике они оказались нереальными из-за отсутствия финансирования. Аналогично и в этом случае с обязательным наличием масок и антисептиков на участках. Не говоря уже об особенной экипировке, защитных костюмах для членов комиссии, которые будут выезжать к избирателям на дом. Кто купит щитки, костюмы, маски? Кто за это должен платить? Очевидно, что местная власть. А денег нет», — констатирует экс-нардеп Рады, эксперт в сфере избирательного законодательства Александр Черненко.

Редактор Корреспондента, которому неоднократно приходилось выполнять роль наблюдателя на избирательном участке, напомнил и о других проблемах. Дело в том, что члены избирательных комиссий и наблюдатели должны находиться в помещениях участков и комиссий реально около суток — с момента открытия участка и до сдачи протоколов в вышестоящую избирательную комиссию. То есть нужен серьезный запас масок, антисептиков, условия для безопасного приема пищи. И это притом что суточное дежурство в закрытом помещении само по себе штука дискомфортная и весьма утомительная. А в масках — втрое более утомительная. Для пожилых членов избирательных комиссий — просто рискованная обострением проблем со здоровьем, если они страдают хроническими заболеваниями.

Еще нужно учесть, что прежние размеры помещений для подсчета голосов вряд ли позволят обеспечить безопасную социальную дистанцию для членов комиссий и наблюдателей — в комнате для подсчета запросто набирается по 30-40 человек, включая членов комиссии и наблюдателей.

Помимо того что коронавирус создает проблемы и дискомфорт участникам процесса, он еще и формирует благодатную почву для различных злоупотреблений. К примеру, Кабмин предложил измерять температуру на входе на избирательный участок бесконтактным градусником и не допускать в случае температуры свыше 37 градусов. Но само право граждан на волеизъявление никто не отменял и отменить не может. Так что они вполне могут прийти голосовать в любом состоянии. С другой стороны, правило о температуре, признаках ОРВИ или коронавируса распространяется и на членов избирательной комиссии. И вот тут уже последствия могут быть куда серьезнее. Их что, под благовидным предлогом могут отстранить от исполнения обязанностей?

«Кто-то заинтересованный из комиссии просто сможет заявить на другого о контакте того с больным за последние две недели и о подозрении на коронавирус. В итоге врач по протоколу сообщает о необходимости самоизоляции такого члена УИК. Этот человек просто выбрасывается из комиссии! Если в день выборов субъект подачи за четыре часа не предложит нового кандидата, то такого члена заменят по решению самой комиссии. Поверьте, если в ночь выборов на том или ином участке захотят взять под определенный контроль комиссию и подсчет голосов, чтобы дальше рисовать бюллетени и трафареты в свою пользу, это у них получится. Не у каждой партии «в загашнике» есть дополнительные члены в комиссии», — отмечает экс-нардеп Рады, один из авторов Избирательного кодекса, кандидат по выборам в Киевраду Леонид Емец.

Соблюдать социальную дистанцию на избирательных участках тоже будет крайне тяжело, очередей в стиле носом в затылок не избежать. Добавить ажиотажа в день выборов может и новая идея президента Владимира Зеленского — внезапный опрос.

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО. О ЧЕМ?

За две недели до выборов Зеленский объявил, что проведет на них общенациональный опрос. Законодательство проведение никаких опросов в день выборов не предусматривает и даже не допускает. Денег государственный бюджет на такие опросы не выделял. Об этом сразу заявили в Верховной Раде и Центральной избирательной комиссии, открестившись от инициативы президента.

В конце концов, на Банковой разъяснили, что опрос проведут на выходе с участков — уже на улице. Для этого напечатают 5 тыс. анкет, раздавать их будут волонтеры всем желающим. В Офисе президента обещают, что на опросе не будет никакой агитации и партийной символики, а называться все это будет 5 вопросов от президента. За чей счет весь этот банкет — тоже непонятно. В Слуге народа говорят, то ли Зеленский из своего кармана заплатит, то ли помогут какие-то, пока не названные, «меценаты».

Социологи же такое действо оценивают минимум в миллион гривен. Вроде ерунда, но интересно — зачем? Аналогичные по масштабам опросы проводят социологи и маркетологи регулярно. И в качестве целевых опросов — это когда в списке вопросов заинтересован один получатель информации. И в качестве так называемых омнибусов — это когда составляют большой список разнородных вопросов в интересах разных заказчиков. Делать из этого опроса шоу — вот наиболее вероятный из обсуждаемых нашими экспертами сценариев. Чтобы при помощи этого шоу, проводимого под соусом опроса, достичь каких-то вполне конкретных целей. Каких?

Вот тут как-то сразу вспомнилось, что одной из тем президентской предвыборной кампании Зеленского было народовластие. С реальным народовластием не задалось — результаты петиций на сайте президента легко игнорируются. Но как инструмент — интересно. И потому — опрос. Президент хочет спросить украинцев об их отношении к пожизненному заключению для коррупционеров, свободной экономической зоне для Донбасса, сокращению количества народных депутатов до 300, легализации медицинского каннабиса (марихуаны, препаратов из конопли) и выполнению положений Будапештского меморандума.

По словам Зеленского, якобы это именно те темы, которые украинцы обсуждают каждый день на улицах и кухнях. Правда, по этому поводу есть серьезные сомнения. Как и в актуальности самих вопросов.

EPA У президента есть вопросы к украинцам

Пытаются сократить поголовье депутатов в Украине уже 20 лет, в 1999 году на настоящем референдуме, а не опросе, украинцы эту идею поддержали. Ввести свободную экономическую зону на Донбассе еще в 2014 году хотел предшественник Зеленского Петр Порошенко. По поводу пожизненного срока для коррупционеров лучше всего отвечают в соцсетях — «может, сначала хотя бы кого-то на пару лет посадите?».

Будапештский меморандум давно забыт всеми сторонами, которые его подписали и обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Крым не даст соврать. Да и вообще, что такое Будапештский меморандум, далеко не все украинцы скажут. А чтобы напомнить о нем на международной арене, у президента и так есть все полномочия, он же и есть проводник внешней политики Украины.

Другое дело — легализация медицинского каннабиса. Эта тема может заинтересовать молодежь, которая слово «медицинский» попросту не заметит на фоне слова «каннабис». И тогда тема выполнит главную задачу этого опроса — повысит явку на выборах, особенно среди электората Слуги народа.

Согласно сентябрьскому опросу социологической группы Рейтинг, базовый электорат Слуги народа (34%) — это люди от 18 до 29 лет. Тогда как исследования показывают, что избиратели из этой возрастной группы меньше всех уверены в том, что дойдут до участков в день голосования — только 41%.

То есть мобилизация электората — это самая логичная версия желания власти провести опрос в день выборов. Тем более никаких юридических последствий он иметь не будет. А людям нравится, когда у них что-то спрашивают. Да и сам Зеленский каждое свое видеообращение сопровождает лозунгами партии Слуга народа «Украина — это ты», «важно, что выберешь ты». Такой эксперимент очень даже в духе нестандартных подходов президента и как будто возвращает нас в избирательную кампанию — 2020, когда Владимир Александрович тоже записывал видеоролики и общался со всеми на «ты».

История с опросом наделала шуму и даже претендует на то, чтобы поменять логику финального этапа кампании. Инициатива теперь на стороне власти. Оппозиции нужно думать, чем отвечать. У оппозиционеров даже попытались было выбить из рук такой козырь, как обсуждение госбюджета-2020.

Первое чтение законопроекта о госбюджете было запланировано на 20 октября. Времени для обсуждения в профильном комитете Рады было более чем достаточно. Так как проект госбюджета был подан в полном соответствии с графиком — 15 сентября и с той поры не менялся. Тем не менее первое чтение перенесли на начало ноября.

ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ

В целом, текущая кампания не отличается особой оригинальностью или конкуренцией смыслов и концепций. «Слуги» делают ставку на образ президента и его опрос, имитируя приверженность идее, что будущее страны должны определять не чиновники и политики, а народ. При этом центральная власть, находящаяся под тотальным контролем «слуг», игнорирует проблемы регионов.

Оппозиция идет по проторенной дорожке беззубой и некреативной критики действующей власти. Хотя в нынешних условиях и этого может оказаться достаточно — уж больно жесткий экономический и социальный фон. Европейская солидарность, увы, выносит на местный уровень общенациональные политические темы и напоминает, что именно она главный защитник европейского выбора. ОПЗЖ, как и раньше, защищает вектор пророссийский — например, один из лидеров партии Виктор Медведчук накануне голосования в Украине съездил на поклон к своему куму президенту России Владимиру Путину. Мир на Донбассе и профессионалы во власти — давние агитационные темы экс-«регионалов».

О своем профессионализме и надежности с предвыборных бордов заявляет и партия Батьківщина. Еще один неизменный конек политсилы Юлии Тимошенко — тарифная и коммунальная тема, то есть пресловутое «зубожіння», от которого Батьківщина нас всех спасет. В этой сфере особенно усердствует кандидат в мэры Киева от партии Алексей Кучеренко. Да так, что на него уже и правоохранителям накапали. Нардеп вместе с однопартийцами жестко критикует Нацкомиссию по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Даже хотят оспорить ее полномочия в Конституционном суде. Основные претензии – коррупция, некомпетентность, планы по увеличению тарифов на электроэнергию, глубокий кризис энергорынка, долги на котором превысили уже 50 млрд гривен. Депутаты даже нашли якобы связи с Россией и конфликт интересов у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Такой информацией заинтересовались в Антимонопольном комитете и Нацагентстве по противодействию коррупции. НКРЭКУ в ответ пожаловался в Госбюро расследований. В руководстве регулятора говорят, что давит на них Батьківщина не просто так, а ради пиара на выборах и защиты интересов одного из игроков на рынке.

Причем умными и профессиональными называют себя не только старые игроки из команд ОПЗЖ и Батьківщини. С похожими лозунгами идут на выборы и новые проекты — За майбутнє, Пропозиція, да и уже совсем не новый Наш край.

ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ? А ЕЕ И НЕ БУДЕТ

Скандальными местные выборы пока назвать тоже сложно. Так, по мелочи в основном, то зеленкой какого-нибудь кандидата обольют, то машину разрисуют. Даже битва компроматов превратилась в битву в ТикТок.

И традиционные сетки по подкупу избирателей полиция особо не раскрывает. Но это ни в коем случае не означает, что подкупа нет и не предвидится. На смену гречке пришли маски и антисептики.

Отдельные уникумы даже бесплатные тесты на коронавирус организовывают, все ради голоса. Ну и какие же местные выборы без ляпов в агитации. Когда партийные офисы отдают возможность размещения рекламы на места, появляются перлы типа «повысим экологию», «сделаем Оболонь столицей Киева», «уберу пробку» и так далее. Чисто грамматических ошибок тоже хватает. Одним словом весело, а при подсчете голосов будет еще веселее.

Ну и общий ландшафт можно охарактеризовать тремя пунктами.

№1 Без фантазии осваивают бюджеты. Как и пять лет назад — тотальная обклейка подъездов убогими плакатиками. Разница только в том, что расклейщикам теперь велено фотографировать результаты труда на смартфон. Даже СН расставляют традиционные «кубы»/палатки, которые у рядового избирателя ничего кроме раздражения не вызывают.

№2 Программы — их тупо нет.Истеричные ролики в YouTube о лужах на столичных улицах? Так затапливает во время ливня и пражское метро. Всхлипывания о судьбе несчастных пенсионеров? Так этой теме чуть больше, чем независимой Украине. Построить многоуровневый мост на месте одноуровневого? Право, организовать маршрутное такси вертолетами выйдет уместнее и даже дешевле.

№3 «Кто здесь?!»— едва ли не главный вопрос к партспискам. Безработные и имеющие зарегистрированное место жительство в полутысяче километров от места баллотирования — запросто и даже в первых пятерках партсписков. Что означает — эти ребята на месте налогов не платят, а то и не платят их вообще. Засилье так называемых активистов, указывающих основным местом работы бесчисленные ГОшки и «аналитические центры», — привет оголтелому урбанизму и лозунгам «долой авто с городских улиц».

В общем, избирателям не позавидуешь — придется искать жемчужины в горах совсем другой субстанции. И находить. Потому что иначе будет совсем худо.