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Новости
Украина
20 октября 20, 19:40
Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении
арест
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Бывшему заместителю министра обороны Украины сообщили о подозрении в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11 тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Всего в этом уголовном производстве как сообщили о подозрении восьми лицам, шесть из них на момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

Имя бывшего замминистра обороны, которому сообщили о подозрении, в Офисе генерального прокурора не указали.
censor.net.ua
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