Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении

Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11 тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Всего в этом уголовном производстве как сообщили о подозрении восьми лицам, шесть из них на момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

Имя бывшего замминистра обороны, которому сообщили о подозрении, в Офисе генерального прокурора не указали.