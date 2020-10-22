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Новости
Украина
21 октября 20, 13:46
ВСУ получат новый миномет вместо Молота
миномет
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Новая модель проходит последние стадии испытаний, на вооружение она начнет поступать либо в конце текущего года, либо уже в начале следующего.
Вооруженные силы Украины получат обновленную модель миномета вместо проблемного миномета Молот, при использовании которого погибли 13 и были ранены 30 военнослужащих. Об этом в среду, 21 октября, заявил заместитель генерального директора госконцерна Укроборонпром Мустафа Найем, сообщило издание Лига.

По его словам, миномет разработан на заводе Маяк и модернизирован с учетом негативного опыта использования миномета Молот.
 
Сейчас новая модель проходит последние стадии испытаний, на вооружение она начнет поступать либо в конце текущего года, либо уже в начале следующего.
 
Найем заявил, что документация на новый миномет была украдена частной компанией, которая тоже пыталась поставить его на вооружение ВСУ.
 
"Будем ждать, как будет решать ситуацию Минобороны. Надеюсь, на следующий год уже поставим эти минометы в гособоронзаказ", – сказал он.
 
Как сообщалось ранее, командование Вооруженных сил Украины в конце августа прекратило использование минометов М120-15 Молот. Такое решение принято на основании анализа имеющегося негативного опыта закупки и использования этих минометов.
Korrespondent
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