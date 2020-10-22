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Новости
Украина
21 октября 20, 14:49
Шмыгаль поручил разворачивать мобильные госпитали для COVID
Шмыгаль
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Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19.
Губернаторы областей должны обеспечить увеличение койко-мест в больницах для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании, сообщил в среду, 21 октября, департамент коммуникаций Кабинета министров.

"Надо уже принимать решения о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал он.
 
Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. 
 
Он также поручил губернаторам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областей и председателю киевской горгосадминистрации проводить регулярные заседания комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям совместно с органами местного самоуправления.
 
Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 6719 человек, что является новым антирекордом. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали антирекорд по числу смертельных случаев от коронавируса - 141. 
Korrespondent
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