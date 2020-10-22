Как безопасно проголосовать на выборах в период карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, лицам, находящимся на самоизоляции, рекомендуют голосовать по месту нахождения.

На входе в избирательный участок должен находиться антисептик, разметка для соблюдения дистанции, а также запрещается использование тканей на столах.

Избирателей просят заходить на участок в маске, обработать руки антисептиком, при возможности пользоваться собственной ручкой, соблюдать дистанцию, не брать детей на избирательный участок, а также минимизовать время нахождения на участке.