Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый

"У него есть опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию в telegram-канале министра правительства Олега Немчинова.

Также Елену Водолажко и Евгения Гетьмана избрали на должности членов Комиссии. Водолажко - адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет опыт работы в государственных органах. У Гетьмана есть опыт в направлении международного сотрудничества, в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

По его словам, в конкурсе участвовали 378 человек, на собеседование допустили 42.

"На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор", - сообщил министр.

По информации Бабеля, Рудый - член организации "Защитники Украины", участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.