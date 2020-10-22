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Новости
Украина
21 октября 20, 21:19
В Сеть выложили документы о выдаче паспортов РФ Пальчевскому
Андрей Пальчевский
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С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации — в 2000, 2004, 2006 году.

Как сообщает Фраза, ссылаясь на «Антикор», об этом якобы свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.

«Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.

Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день — Серия 4508 № 614309», — пишет издание.

«Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.

Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников», — заключает «Антикор».
Fraza.ua
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