В Сеть выложили документы о выдаче паспортов РФ Пальчевскому

Как сообщает Фраза, ссылаясь на «Антикор», об этом якобы свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.

«Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.

Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день — Серия 4508 № 614309», — пишет издание.

«Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.

Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников», — заключает «Антикор».































