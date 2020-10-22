Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.51
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 октября 20, 21:40
Дело Шеремета. Под судом – столкновения: видео
столкновения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В полиции говорят, что "активисты перекрыли выезд служебного автотранспорта" с территории Шевченковского суда

Шевченковский районный суд города Киева продлил меры пресечения всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Андрей Антоненко остается в СИЗО до 19 декабря, Юлия Кузьменко – под домашним арестом с электронным браслетом, Яна Дугарь – под залогом.

После заседания у здания суда произошли столкновения.

Информацию об этом подтвердили в полиции. Там говорят, что "активисты перекрыли выезд служебного автотранспорта" с территории Шевченковского суда.

Правоохранители сообщают, что проводят с гражданами "профилактически разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, сотрудника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.

Как сообщает корреспондент с места событий, активисты вступали в перепалки и дрались с полицией, бросались на машины.

По его информации, машина с Антоненко все же смогла выехать с территории суда. После того, как его увезли, люди начали расходиться. Никто не задержан, сообщил журналист.


6 октября Апелляционный суд отказался изменить Антоненко меру пресечения, его оставили в СИЗО. После этого его сторонники, которые требовали изменить меру пресечения, пытались блокировать выезд автозака с обвиняемым со двора суда. Произошли столкновения с полицией. 

В ходе инцидента с полицией соучредитель партии Демократична сокира Виктор Трегубов получил перелом . 
liga.net
Ещё по теме:
Луцкого террориста обвиняют по четырем статьям
В доме журналиста программы "Схемы" обнаружена "прослушка"
Названа причина смерти погибшего в Беларуси активиста
Навального отравили и ему нужна защита,считают в Берлине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский вернул "натуральный" пакет малыша
noimageВ Сеть выложили документы о выдаче паспортов РФ Пальчевскому
noimageКомиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый
noimageКак безопасно проголосовать на выборах в период карантина
noimageШмыгаль поручил разворачивать мобильные госпитали для COVID
Лента новостей