Дело Шеремета. Под судом – столкновения: видео

Шевченковский районный суд города Киева продлил меры пресечения всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Андрей Антоненко остается в СИЗО до 19 декабря, Юлия Кузьменко – под домашним арестом с электронным браслетом, Яна Дугарь – под залогом.

После заседания у здания суда произошли столкновения.

Информацию об этом подтвердили в полиции. Там говорят, что "активисты перекрыли выезд служебного автотранспорта" с территории Шевченковского суда.

Правоохранители сообщают, что проводят с гражданами "профилактически разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, сотрудника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.

Как сообщает корреспондент с места событий, активисты вступали в перепалки и дрались с полицией, бросались на машины.

По его информации, машина с Антоненко все же смогла выехать с территории суда. После того, как его увезли, люди начали расходиться. Никто не задержан, сообщил журналист.



