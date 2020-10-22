В Украине за сутки выявлены рекордные 7 053 случая COVID-19

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.
Данные по регионам:
- Винницкая обл - 8782 (+138)
- Волынская обл - 11574 (+207)
- Днепропетровская обл - 12068 (+363)
- Донецкая обл - 7896 (+267)
- Житомирская обл - 10838 (+204)
- Закарпатская обл - 12285 (+173)
- Запорожская обл - 7093 (+309)
- Ивано-Франковская обл - 17447 (+233)
- Кировоградская обл - 1786 (+89)
- г. Киев - 32500 (+631)
- Киевская обл - 13688 (+269)
- Львовская обл - 26021 (+319)
- Луганская обл - 2841 (+155)
- Николаевская обл - 6428 (+172)
- Одесская обл - 20557 (+600)
- Полтавская обл - 7216 (+336)
- Ровенская обл - 16691 (+263)
- Сумская обл - 9730 (+221)
- Тернопольская обл - 18283 (+313)
- Харьковская обл - 30899 (+627)
- Херсонская обл - 2844 (+105)
- Хмельницкая обл - 11942 (+381)
- Черновицкая обл - 18562 (+248)
- Черкасская обл - 7541 (+227)
- Черниговская обл - 7367 (+203)