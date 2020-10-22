В Украине за сутки выявлены рекордные 7 053 случая COVID-19

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.

Данные по регионам: Винницкая обл - 8782 (+138)

Волынская обл - 11574 (+207)

Днепропетровская обл - 12068 (+363)

Донецкая обл - 7896 (+267)

Житомирская обл - 10838 (+204)

Закарпатская обл - 12285 (+173)

Запорожская обл - 7093 (+309)

Ивано-Франковская обл - 17447 (+233)

Кировоградская обл - 1786 (+89)

г. Киев - 32500 (+631)

Киевская обл - 13688 (+269)

Львовская обл - 26021 (+319)

Луганская обл - 2841 (+155)

Николаевская обл - 6428 (+172)

Одесская обл - 20557 (+600)

Полтавская обл - 7216 (+336)

Ровенская обл - 16691 (+263)

Сумская обл - 9730 (+221)

Тернопольская обл - 18283 (+313)

Харьковская обл - 30899 (+627)

Херсонская обл - 2844 (+105)

Хмельницкая обл - 11942 (+381)

Черновицкая обл - 18562 (+248)

Черкасская обл - 7541 (+227)

Черниговская обл - 7367 (+203)

За сутки выздоровели 2 679 пациентов, всего с начала пандемии - 134 898 человек. В течение минувших суток умерли 116 ранее заболевших. Всего с начала пандемии умерли 6 043 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 22 октября COVID-19 болеют 181 938 человек, что на 4 258 человек больше, чем сутками ранее.



