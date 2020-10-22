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Новости
Украина
22 октября 20, 09:15
В Украине за сутки выявлены рекордные 7 053 случая COVID-19
COVID-19
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В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.

Данные по регионам:

  • Винницкая обл - 8782 (+138)
  • Волынская обл - 11574 (+207)
  • Днепропетровская обл - 12068 (+363)
  • Донецкая обл - 7896 (+267)
  • Житомирская обл - 10838 (+204)
  • Закарпатская обл - 12285 (+173)
  • Запорожская обл - 7093 (+309)
  • Ивано-Франковская обл - 17447 (+233)
  • Кировоградская обл - 1786 (+89)
  • г. Киев - 32500 (+631)
  • Киевская обл - 13688 (+269)
  • Львовская обл - 26021 (+319)
  • Луганская обл - 2841 (+155)
  • Николаевская обл - 6428 (+172)
  • Одесская обл - 20557 (+600)
  • Полтавская обл - 7216 (+336)
  • Ровенская обл - 16691 (+263)
  • Сумская обл - 9730 (+221)
  • Тернопольская обл - 18283 (+313)
  • Харьковская обл - 30899 (+627)
  • Херсонская обл - 2844 (+105)
  • Хмельницкая обл - 11942 (+381)
  • Черновицкая обл - 18562 (+248)
  • Черкасская обл - 7541 (+227)
  • Черниговская обл - 7367 (+203)

За сутки выздоровели 2 679 пациентов, всего с начала пандемии - 134 898 человек. В течение минувших суток умерли 116 ранее заболевших. Всего с начала пандемии умерли 6 043 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 22 октября COVID-19 болеют 181 938 человек, что на 4 258 человек больше, чем сутками ранее.
censor.net.ua
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