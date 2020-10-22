На Донбассе пять нарушений за сутки

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки пять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил штаб Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединский, в пригороде Авдеевки в обед и вечером по позициям ВСУ стреляли из гранатометов различных систем.

Обстрел из стрелкового оружия был зафиксирован вблизи поселка Артема, где украинским военным пришлось открыть ответный огонь.

Кроме того, в районе поселка Марьинка и города Авдеевка задокументирован пролет беспилотного летательного аппарата Орлан-10 без пересечения линии разграничения.

Средства радиоэлектронной борьбы ООС подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 22 октября, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе Новолуганского враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений у ВСУ не было.

Напомним, за предыдущие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, один из них получил ранение.