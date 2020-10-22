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Украина
22 октября 20, 09:44
На Донбассе пять нарушений за сутки
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Обстрел из стрелкового оружия был зафиксирован вблизи поселка Артема, где украинским военным пришлось открыть ответный огонь.
Обстрел из стрелкового оружия был зафиксирован вблизи поселка Артема, где украинским военным пришлось открыть ответный огонь.

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки пять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил штаб Операции объединенных сил.
 
Противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединский, в пригороде Авдеевки в обед и вечером по позициям ВСУ стреляли из гранатометов различных систем.
 
Обстрел из стрелкового оружия был зафиксирован вблизи поселка Артема, где украинским военным пришлось открыть ответный огонь. 
 
Кроме того, в районе поселка Марьинка и города Авдеевка задокументирован пролет беспилотного летательного аппарата Орлан-10 без пересечения линии разграничения. 
 
Средства радиоэлектронной борьбы ООС подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
 
С начала текущих суток, 22 октября, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. 
 
Так, в районе Новолуганского враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений у ВСУ не было.
 
Напомним, за предыдущие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, один из них получил ранение.
Korrespondent
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