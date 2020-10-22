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Новости
Украина
22 октября 20, 18:37
Зеленский объяснил выбор вопросов для опроса
Зеленский
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Президент хочет узнать мнение украинцев по нескольким вопросам, чтобы потом на основании этого подавать законодательные инициативы.
Президент хочет узнать мнение украинцев по нескольким вопросам, чтобы потом на основании этого подавать законодательные инициативы.

Проведение опроса в день выборов 25 октября не будут финансировать ни с бюджета, ни олигархические структуры. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Владимир Зеленский и объяснил выбор вопросов к опросу.

"Не за средства государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда есть или официальный, или в декларации президента Украины", - сказал он.

Говоря о вопросе о легализации медицинского каннабиса Зеленский отметил, что поддержка украинцами данной инициативы может стать главным аргументом для Верховной Рады, чтобы одобрить соответствующий законопроект.

"Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", - заявил он.

Также Зеленский объяснил смысл вопроса о Будапештском меморандуме. По его словам, необходимо, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства, а речи о восстановлении ядерного потенциала не идет.

"В противном случае мы с вами будем не "за столом", как говорят в европейских странах, а будем постоянно людьми, которые просят дать еще кредит, дать катер, дать еще бронежилет, дать еще маски, когда у нас COVID-19", - заявил он.

При этом он не объяснил, что будет делать, если украинцы поддержат данный пункт опроса.

Говоря о свободной экономической зоне на Донбассе, Зеленский отметил. что ее создание будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал президент.

При этом он отметил, что данная инициатива пока не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

Также Зеленский заявил, что с помощью опроса хочет узнать мнение людей, и указывает, что в его предвыборной программе был пункт о народовластии.
Korrespondent
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