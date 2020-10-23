На Луганщине начали действовать новые режимные ограничения

В Луганской области начали действовать дополнительные временные режимные ограничения. Пограничный контроль будет усилен в регионе до 31 декабря, сообщили в пресс-службе МВД, добавив, что усиление контроля обусловлено соответствующим решением Кабинета министров Украины.

По данным ведомства, принятые меры распространяются на Станично-Луганский, Беловодский, Меловской, Марковский, Новопсковский, Белокуракинский, Троицкий и Старобельский районы:

Ранее ОБСЕ сообщила о 19 нарушениях на Донбассе. Все они были зафиксированы в течение суток в Донецкой области.