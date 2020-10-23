На Луганщине начали действовать новые режимные ограничения

В Луганской области начали действовать дополнительные временные режимные ограничения. Пограничный контроль будет усилен в регионе до 31 декабря, сообщили в пресс-службе МВД, добавив, что усиление контроля обусловлено соответствующим решением Кабинета министров Украины.
По данным ведомства, принятые меры распространяются на Станично-Луганский, Беловодский, Меловской, Марковский, Новопсковский, Белокуракинский, Троицкий и Старобельский районы:В этих регионах теперь запрещено находиться у пограничной полосы ближе, чем на 200 метров - за исключением аграриев, согласовавших свои работы с пограничниками, и жителей ряда близлежащих поселков. Ограничения введены и у поселка Меловое: запрещено подходить к заградительному забору на государственной границе ближе, чем на пять метров по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная. По улице Дружбы народов между пунктами пропуска Меловое запрещено движение автомобилей - кроме принадлежащих жителям, прописанным на этой и прилегающих улицах. Иностранцам также запрещено находиться на улице Дружбы народов. Украинцам можно ходить по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная только при наличии документов, удостоверяющих личность. За нарушение ограничений предусмотрен штраф.
Ранее ОБСЕ сообщила о 19 нарушениях на Донбассе. Все они были зафиксированы в течение суток в Донецкой области.