На Донбассе за сутки пять нарушений

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил штаб ООС.

Обстрел украинских позиций из стрелкового оружия произошел возле поселка Артема и дважды – неподалеку от поселка Шумы. Кроме того, из автоматического станкового гранатомета велась стрельба в районе Новолуганского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военых не было. Еще одно нарушение задокументировано вечером вблизи поселка Широкино.

Там противник запустил разведывательный беспилотный летательный аппарат, управление которым было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки незаконные вооруженные формирования также пять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе.