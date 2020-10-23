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Новости
Украина
23 октября 20, 10:20
На Донбассе за сутки пять нарушений
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Обстрел украинских позиций из стрелкового оружия произошел возле поселка Артема и дважды – неподалеку от поселка Шумы.
За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил штаб ООС.
 
Обстрел украинских позиций из стрелкового оружия произошел возле поселка Артема и дважды – неподалеку от поселка Шумы. Кроме того, из автоматического станкового гранатомета велась стрельба в районе Новолуганского.
 
Боевых потерь и ранений среди украинских военых не было. Еще одно нарушение задокументировано вечером вблизи поселка Широкино.
 
Там противник запустил разведывательный беспилотный летательный аппарат, управление которым было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
 
Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки незаконные вооруженные формирования также пять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе.
Korrespondent
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