Украина назвала причину остановки переговоров по Донбассу

Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик из-за позиции Российской Федерации. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ, сообщило информагентство Укринформ.

"Мы каждую неделю слушаем в этом зале заявления делегации РФ, в которых российская сторона пытается обвинить Украину в якобы невыполнении политических положений Минских договоренностей", - сказал украинский дипломат.

Однако на самом деле именно российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы трехсторонней контактной группы уже почти три месяца, препятствуя какому-либо обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня и мешая выполнению договоренностей нормандского саммита в Париже 2019 года, подчеркнул он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ отметил, что все три основных минских документа (Минский протокол, Минский меморандум и Комплекс мероприятий) "начинают с ряда конкретных положений в сфере безопасности, которые необходимо выполнить, чтобы продвигаться дальше".

Цымбалюк напомнил, что одним из таких положений является немедленное и всеохватывающее прекращение огня. "И хотя миссия ОБСЕ отчитывается об относительно спокойной обстановке на линии столкновения, пророссийские вооруженные формирования практически каждый день прибегают к вооруженным провокациям, а также к целенаправленным обстрелам позиций ВСУ", - сказал он.

Одним из последних случаев целенаправленного обстрела украинских военных Цымбалюк назвал инцидент 20 октября возле поселка Нижнетеплое на Луганщине, когда боевое ранение получил украинский военнослужащий.

Другим важным положением в сфере безопасности в Минских договоренностях является соблюдение линии разграничения от 19 сентября 2014 года, когда был подписан Минский меморандум. "Как оказалось, Россия никогда не собиралась его уважать. Можно спросить жителей города Дебальцево, которые с февраля 2015 года живут под российской оккупацией, о том, как это положение было реализовано российской стороной", - заявил представитель Украины.

Третьим пунктом он назвал отведение всего тяжелого вооружения. При этом за последних две недели миссия ОБСЕ сообщила о выявлении 95 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отведения, 89 из которых - в неподконтролных украинским властям районах Донецкой и Луганской областей, уточнил украинский дипломат.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что из-за войны на Донбассе украинская экономика потеряла не менее $120 млрд.