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Новости
Украина
23 октября 20, 14:35
COVID-19 унес жизни супругов-медиков. Остался 13-летний сын
больница
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В городе Тараща под Киевом от коронавируса умерли супруги-медики — медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения.

У них остался сын, 13-летний Антон, который находился на аппарате ИВЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире шоу "Право на власть" рассказала ведущая Наталья Мосейчук. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы.

Как сообщила ведущая, трагедия случилась 10-11 октября. По ее словам, когда парень проснулся, пришел в себя — ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует.

Мосейчук обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу трагической гибели двух родителей-врачей от коронавируса. Она попросила взять под личный контроль судьбу их сына, а также дела всех врачей, с которыми случилась беда во время пандемии.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что кое-где медики, которые лечат больных COVID-19, работают "на пределе человеческих возможностей".

Президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Минздрава Сергей Дубров заявил, что в украинских больницах может не хватать медиков, если количество больных COVID-19 ежедневно будет увеличиваться до 9-12 тыс. Он уточнил, что сейчас в Украине для оказания помощи пациентам с COVID-19 задействованы 2 тыс. 714 врачей-анестезиологов (каждый третий врач-анестезиолог, который работает в стране) и более 15 тыс. врачей других специальностей.
censor.net.ua
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