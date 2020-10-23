Цель Путина - восстановление тюрьмы народов, - Яценюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

"Борьба Украины за свою свободу вдохновила наших белорусских братьев и друзей. Несмотря на то, что авторитарный режим Лукашенко истреблял все, что имело хотя бы малейшие ростки свободы, - эта свобода все равно пробилась сквозь бетон, в который Лукашенко пытался закатать Беларусь", - подчеркнул экс-глава правительства Украины.

Яценюк подчеркнул, что сейчас как никогда нужна поддержка народа Беларуси и добавил, что приветствует решение западных партнеров ввести санкции против белорусского режима:

"Сначала были сомнения, вводить ли санкции. Мы не можем сомневаться, когда боремся за правду, когда мы боремся за свободу и волю народа".

"Мы как Украина очень хорошо знаем, что такое борьба за свободу. Мы знаем, что такое Небесная Сотня, которая боролась и завоевала свободу на Майдане. Мы знаем, что такое Небесные Тысячи украинских воинов, которые стали щитом против российского нашествия и защитили Украину. Мы как Украина знаем, насколько важна поддержка тех, кто борется", - подчеркнул Яценюк.

По словам экс-премьера, Россия и Путин не изменили своих планов: "Путин поставил ключевую цель - не просто восстановление Советского Союза. Цель Владимира Путина - это восстановление тюрьмы народов. И в эту тюрьму он хочет посадить украинский народ, грузинов, белорусов. Он мечтает в эту тюрьму посадить Балтийские страны. Он мечтает о том, чтобы распределить по-новому мир".

Яценюк добавил, что западный мир уже сегодня должен найти ответ на вопрос, что делать с Россией.

"Учитывая то, что Путин говорил на Валдае, он ищет поддержки в Китае. Или мы как свободный мир объединяемся и защищаем наши ценности и становимся сильные, или тогда диктаторские авторитарные режимы станут сильные и будут порабощать народы свободного мира", - подчеркнул экс-глава правительства.