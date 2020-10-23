Прогноз погоды: Каким будет ноябрь в Украине

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На большей части территории Украины температура в ноябре ожидается на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений

В ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0-8° тепла, в горах – 0-3° тепла. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западных областях такие значения температуры близки к средним многолетним, на остальной территории страны – выше средних на 1-1,5°.

Месячное количество осадков ожидается немного меньшим нормы в восточных областях и Сумской области – 28-32 мм, на остальной территории Украины – в пределах средних многолетних значений, 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Климатическая многолетняя характеристика ноября в Украине:

Средняя месячная температура – 0-7°.

Среднесуточная температура в ноябре в большинстве областей становится ниже +5°, местами на юге Одесской области и в Крыму это происходит в декабре, в горных районах, на востоке и юго-востоке Украины – в конце октября.

Абсолютный максимум температуры в ноябре – 16-24° тепла, в восточных и южных областях местами до 25-31°.

Абсолютный минимум – 15-24° мороза, в южных и восточных областях и в Запорожской области – 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесской области – 8-13° мороза.

Среднее месячное количество осадков – 30-61 мм, в Карпатах и Закарпатье – до 62-142 мм.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
liga.net
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