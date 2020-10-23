Украина изменила список красной зоны: добавилось семь стран

В "красную" зону, в частности, попала Польша, которая сегодня объявила об ужесточении карантина в связи с антирекордом заболеваемости.

На второе место в мире вслед за Андоррой, перехватившей "антилидерство" в начале октября, вышла Чехия. А Израиль после долгого периода "лидерства" пожинает плоды локаута: после введения жестких ограничений страна из антилидеров откатилась в середину "красной зоны". Обновленный список 23 октября опубликован на сайте Минздрава.

Всего "красный" список по сравнению с прошлой неделей увеличился на 7 стран и теперь включает в себя 51 государство. Красную зону пополнили также Грузия и Хорватия.

Также "красными" продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В "зеленом" списке находятся, в частности, такие страны: Италия, ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

Красная зона формируется из стран, где заболеваемость за последние 14 дней из расчета на 100 тысяч человек выше, чем в Украине.

Все, кто прибывает в Украину из красной зоны, обязаны или пройти 14-дневную самоизоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

В Европе также ввели зонирование стран в зависимости от заболеваемости (с ограничениями на уровне рекомендаций). Отличие от украинской системы в том, что в Европе выделяют еще и "серую зону" - государства, о заболеваемости в которых нет данных или данные есть, но к ним нет доверия.

Как сообщалось ранее, в Словакии и Греции введен комендантский час, а Ирландия и Чехия ввели полный локаут.