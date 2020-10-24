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Новости
Украина
24 октября 20, 10:32
Коронавирусом заразились еще более 7000 человек в Украине
коронавирус
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В Украине уже свыше 337 тысяч случаев коронавируса COVID-19, за сутки - более 7000.

За прошлые сутки в Украине выявили свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране теперь 315 826 тысяч случаев коронавирусного заболевания.

Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.

По состоянию на 9:00 субботы в Украине 7 014 новых случаев коронавируса.

Так, среди 191 386 активных больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл - 9081 (+158)
  • Волынская обл - 12009 (+217)
  • Днепропетровская обл - 12685 (+305)
  • Донецкая обл - 8410 (250)
  • Житомирская обл - 11748 (+484)
  • Закарпатская обл - 12801 (260)
  • Запорожская обл - 7792 (+297)
  • Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)
  • Кировоградская обл - 1955 (+97)
  • Киев - 33695 (+560)
  • Киевская обл - 14247 (+289)
  • Львовская обл - 26868 (+469)
  • Луганская обл - 3083 (+98)
  • Николаевская обл - 6790 (+188)
  • Одесская обл - 21491 (+363)
  • Полтавская обл - 7694 (+162)
  • Ровенская обл - 17257 (+272)
  • Сумская обл - 10112 (+224)
  • Тернопольская обл - 18849 (+236)
  • Харьковская обл - 32112 (+520)
  • Херсонская обл - 3061 (+110)
  • Хмельницкая обл - 12863 (+450)
  • Черновицкая обл - 19116 (+305)
  • Черкасская обл - 7921 (+217)
  • Черниговская обл - 7786 (+204)

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Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6289 человек, из них за сутки - 125.

Выздоровели от болезни уже 139 755 человек, из них за сутки - 2177.
telegraf.com.ua
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