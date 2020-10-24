Коронавирусом заразились еще более 7000 человек в Украине

За прошлые сутки в Украине выявили свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране теперь 315 826 тысяч случаев коронавирусного заболевания.

Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.

По состоянию на 9:00 субботы в Украине 7 014 новых случаев коронавируса.

Так, среди 191 386 активных больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины: Винницкая обл - 9081 (+158)

Волынская обл - 12009 (+217)

Днепропетровская обл - 12685 (+305)

Донецкая обл - 8410 (250)

Житомирская обл - 11748 (+484)

Закарпатская обл - 12801 (260)

Запорожская обл - 7792 (+297)

Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)

Кировоградская обл - 1955 (+97)

Киев - 33695 (+560)

Киевская обл - 14247 (+289)

Львовская обл - 26868 (+469)

Луганская обл - 3083 (+98)

Николаевская обл - 6790 (+188)

Одесская обл - 21491 (+363)

Полтавская обл - 7694 (+162)

Ровенская обл - 17257 (+272)

Сумская обл - 10112 (+224)

Тернопольская обл - 18849 (+236)

Харьковская обл - 32112 (+520)

Херсонская обл - 3061 (+110)

Хмельницкая обл - 12863 (+450)

Черновицкая обл - 19116 (+305)

Черкасская обл - 7921 (+217)

Черниговская обл - 7786 (+204) Читайте также: Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6289 человек, из них за сутки - 125.





Выздоровели от болезни уже 139 755 человек, из них за сутки - 2177.