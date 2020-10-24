Коронавирусом заразились еще более 7000 человек в Украине

За прошлые сутки в Украине выявили свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране теперь 315 826 тысяч случаев коронавирусного заболевания.
Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.
По состоянию на 9:00 субботы в Украине 7 014 новых случаев коронавируса.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл - 9081 (+158)
- Волынская обл - 12009 (+217)
- Днепропетровская обл - 12685 (+305)
- Донецкая обл - 8410 (250)
- Житомирская обл - 11748 (+484)
- Закарпатская обл - 12801 (260)
- Запорожская обл - 7792 (+297)
- Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)
- Кировоградская обл - 1955 (+97)
- Киев - 33695 (+560)
- Киевская обл - 14247 (+289)
- Львовская обл - 26868 (+469)
- Луганская обл - 3083 (+98)
- Николаевская обл - 6790 (+188)
- Одесская обл - 21491 (+363)
- Полтавская обл - 7694 (+162)
- Ровенская обл - 17257 (+272)
- Сумская обл - 10112 (+224)
- Тернопольская обл - 18849 (+236)
- Харьковская обл - 32112 (+520)
- Херсонская обл - 3061 (+110)
- Хмельницкая обл - 12863 (+450)
- Черновицкая обл - 19116 (+305)
- Черкасская обл - 7921 (+217)
- Черниговская обл - 7786 (+204)
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