Опрос Зеленского: кто и как будет опрашивать украицев. Фото

В день местных выборов, 25 октября, украинцы будут иметь возможность пройти еще один опрос, в котором им предложат ответить на пять вопросов.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники, волонтеры, которые будут проводить опрос, не смогут заходить на территорию избирательных участков и не будут агитировать ни за одну политическую силу.

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Волонтеров можно будет заметить по специальным манишкам и опломбированным урнам с надписью "5 вопросов от президента".

Интервьюеры будут работать с 8:00 до 20:00 с возможностью взять пятнадцатиминутный перерыв четыре раза за день. Опрашивать они смогут лишь тех граждан, кто уже проголосовал на выборах.





После завершения дня голосования, все неиспользованные бланки подлежат уничтожению.





Волонтеры будут обязаны носить маски и перчатки, которыми их обеспечат организаторы. Кроме того они получат специальные инструкции, как действовать в той или иной форс-мажорной ситуации.





Никаких специальных палаток или других конструкций устанавливать не будут, однако в случае непогоды им разрешается зайти под навес или в помещение, но не на территорию избирательного участка.









Координация будет организована через чат-бот в Телеграме. В Киеве на каждом избирательном участке будет действовать по два волонтера, на всех остальных - по одному.





Для проведения общенационального опроса привлечена частная компания, которая проводит социологические опросы. Эта компания, в соответствии с гражданско-правовым договором, нанимает интервьюеров, которые будут опрашивать граждан.









Средства партии "Слуга народа", выделенные для проведения опроса, будут потрачены на печать опросных листов, изготовление ящиков и одежды для интервьюеров, а также на оплату их работы