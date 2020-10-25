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Новости
Украина
25 октября 20, 00:00
Украина переводит стрелки часов. Возможно, в последний раз
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В ночь с 24 на 25 октября украинцы перешли на зимнее время.

В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина в очередной раз переводит стрелки. На этот раз страна переходит на зимнее время, переведя стрелки на один час назад. За год Украина же меняет время два раза в год: в последние воскресенья марта и октября. Это обусловлено постановлением Кабинета министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины" №509 от 13 мая 1996 года.

Переводим стрелки в последний раз?

Украина уже долгое время рассматривает возможность отказа от перехода на летнее и зимнее время. Первая попытка перестать переводить часы была предпринята еще в 2011 году. Но на то время общественность не восприняла новшество, внесенное в Верховную Раду. И предложение так и не было принято - перевод часов на зимнее время в Украине продолжается до сих пор.

В то же время вполне возможно, что на этот раз украинцы перевели стрелки в последний раз - по данным Минэкономики, это будет зависеть от того, какое решение по данному вопросу примет Европейский союз.

В ведомстве пояснили, что до апреля 2021 года каждая страна Евросоюза должна  определиться, в каком времени она останется: в летнем или зимнем. До этого момента на территории ЕС действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

При этом в Минэкономики отметили, что следят за инициативой Еврокомиссии об изменении порядка исчисления времени в Евросоюзе - чтобы гармонизировать наше законодательство с ЕС.

Какое время "правильное"?

Зимнее время является "астрономическим", а летнее время начало вводиться с 1908 года для экономии электроэнергии. Однако с развитием технологий в Европе задумались над нерациональностью перевода стрелок, ведь теперь электростанции больше и мощнее, чем раньше, а электроприборы потребляют намного меньше энергии. Или вообще используют возобновляемую энергетику.

На данный момент переход на сезонное время осуществляется в примерно 110 странах. Летнее время использует 63 государства и 10 территорий. Среди тех, кто не переводит стрелки часов – Россия, Япония, Китай, Казахстан, Киргизия.

С предыдущим переводом часов на летнее время Киев и Москва в течение семи месяцев жили в одном времени. Теперь разница в один час снова вернулась. 

Как перевод часов может отразиться на организме человека

По мнению специалистов, перевод часов может стать причиной сбоя в работе иммунитета и, соответственно, вылиться в простуду. Хуже всего будут чувствовать себя люди с хроническими заболеваниями. Также переход на зимнее время может стать причиной для осенней депрессии, которую очень тяжело переносят пожилые люди.

Что делать, чтобы свести негативные последствия к минимуму

Специалисты советуют придерживаться нескольких правил:

- Исключить занятия спортом и другую активную деятельность перед сном. 

- На протяжении пробовать "смещать" время ужина - это поможет организму перестроиться. 

- Регулировать яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением окончания дня. 

- Начинать приготовления ко сну и начинать "успокаиваться" за час до момента, когда приходит время для. 

- Принимать перед сном теплую ванну. 

- Перед переводом стрелок исключить из рациона или ограничить потребление кофеина и алкоголя
kp.ua
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