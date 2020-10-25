Прогнозы народных синоптиков: Зимой нас ждет бабье лето

В этом году прогнозы народных синоптиков и официальных метеорологов совпали.

Все ближе самый холодный сезон года – зима. Уже в октябре устойчивое тепло начало покидать города, уступая место осеннему холоду. Хоть морозы пока не ударят, но первые заморозки начнутся уже через две недели, а в декабре температура опустится еще ниже.

Народный синоптик Леонид Горбань обещает умеренно холодный конец года. Шокирующих показателей на термометрах мы не увидим, но падать ниже отметки "ноль" ртутный столбик станет все чаще.

Как рассказал Леонид Горбань "КП" в Украине", первый минус и первый снег мы увидим уже в начале ноября.

- Первые два дня температура будет держаться на уровне +4…+6 градусов, будет доходить и до +9…+11, а затем начнет снижаться. Уже к пятому числу упадет почти до ноля днем и до -2…-5 ночью, - отмечает Леонид Горбань.

После этого градус опять поползет вверх и к 10 ноября достигнет +7…+9 днем, а ночная температура будет держаться на уровне ноля или чуть выше. Затем дневные показатели снова упадут – на улице будет всего два градуса тепла днем, а ночью столбик термометра уйдет вниз – до -1…-3. А к 17-му числу немного потеплеет, но выше +7 температура не поднимется. Ночью -2…-4 градуса.

- До конца месяца дневная температура будет держаться возле нулевой отметки, максимум стоит ждать +4…+6. Ночью примерно -2, - говорит синоптик.

На юге и востоке может быть немного теплее.

Первая неделя декабря пройдет без морозов – днем около +4…+5, ночью не ниже ноля. Затем ночная температура резко пойдет вниз и 13 декабря достигнет пика в -9…-11 градусов. Днем до 17-го числа будет +4…+6. А затем наступит настоящая зима с минусом за окном даже в светлое время суток.

- Днем будет -2…-7, ночью -10…-13. Самые холодные дни – 20 декабря и 25-26, - отмечает в своем прогнозе Леонид Горбань. – Выше ноля днем температура поднимется только в конце месяца – на Новый год будет примерно +3.

Еще есть мнение:

Владимир Деркач.

Прогноз народного синоптика из Волыни Владимира Деркача обнадеживает – погодный эксперт говорит, что потеплеет уже в середине первой декады ноября. А холодать начнет только с середины месяца – на пару дней. Затем снова тепло.

В конце месяца температура начнет падать, но не сильно. Ночью ожидается минус, днем столбик термометра редко будет опускаться ниже ноля.

По словам синоптика, значительного похолодания в начале зимы не будет. А также нас ждет нетипичное тепло для этого сезона - так называемое "зимнее бабье лето".

- В первые дни зимы будет небольшое похолодание, которое придет еще в конце ноября. После этого температура пойдет вверх. В конце первой и в начале второй декады – небольшое снижение температуры, - рассказывает Владимир Деркач. – В середине декабря нас ждет потепление, днем и ночью будет "плюс". А в день святого Николая ночью температура пойдет вниз.

Последняя декада декабря, по словам синоптика, будет теплой – елку придется покупать в весеннюю погоду, то самое зимнее бабье лето. В самом конце года Владимир Деркач обещает незначительные заморозки.

Обильных снегопадов до конца года не предвидится, но первый снежок мы можем увидеть уже 4 ноября – народный синоптик Леонид Горбань обещает дождь со снегом. Такие же осадки – 6 ноября, а еще через два дня – только дождь. Снег с дождем будет также 13-14 и 18-го числа, а 23-го – только дождь. 27 ноября вернутся смешанные осадки.

Владимир Деркач считает, что небольшие дожди будут в начале месяца, в середине они усилятся, возможен снег.

Снег с дождем Леонид Горбань обещает 6 и 15 декабря. Только дождь нас ждет в более теплые дни - 17 и 30 декабря. А только снег ожидается 9, 11, 18-19 и 27-28 декабря.

Народный синоптик Владимир Деркач в своем прогнозе обещает небольшие осадки в начале декабря и в самом конце - снег.