Кличко заболел коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом в субботу, 24 октября, он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Кличко, это связано с его профессиональной деятельностью. Работа мэра во время эпидемии предполагает постоянный риск, отметил он.

"Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный", - отметил он.













Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 650 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это третий подряд антирекорд.