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25 октября 20, 00:27
Кличко заболел коронавирусом
Кличко
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По словам Кличко, это связано с его профессиональной деятельностью. Работа мэра во время эпидемии предполагает постоянный риск, отметил он.
Мэр Киева Виталий Кличко сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом в субботу, 24 октября, он сообщил в своем телеграм-канале.
 
По словам Кличко, это связано с его профессиональной деятельностью. Работа мэра во время эпидемии предполагает постоянный риск, отметил он.
 
"Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный", - отметил он.



Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 650 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это третий подряд антирекорд.
Korrespondent
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