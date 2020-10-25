Украина поднялась в топ-15 стран по суточной заболеваемости

За время пандемии коронавируса в мире зафиксировали более 42,9 млн заболевших. Украина – на 23-м месте по общему числу выявленных больных COVID-19

Украина поднялась с 16-го на 15 место по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в сводке о пандемии COVID-19 на Worldometers.

Вчера сообщалось о 7014 выявленных заболевших за сутки в Украине. Нашими соседями в антирейтинге являются Нидерланды (14 место, 8651 новых случаев) и Мексика (16, 6604).

В пятерку лидеров по суточной заболеваемости входят США (79 449), Индия (50 224), Франция (45 422), Бразилия (25 574), Великобритания (23 012).

Украина также занимает 23 место по общему числу выявленных заболевших за все время эпидемии. На вчерашнее утро в стране было зарегистрировано 337 410 пациентов с COVID-19. На 22-м месте находится Саудовская Аравия (344 552), на 24-м – Пакистан (327 063).

В топ-5 – США (8 827 932), Индия (7 863 892), Бразилия (5 381 224), Россия (1 497 167) и Испания (1 110 372).

За все время пандемии в мире выявили 42 918 270 заболевших (+452 906), 1 154 312 умерших (+5599) и 31 660 531 выздоровевших (+241 102).



