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Украина
25 октября 20, 10:03
Заболевший коронавирусом Виталий Кличко не пошел на выборы
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COVID-19 нарушил планы политика.

Мэр Киева Виталий Кличко впервые за долгое время не пошел голосовать на выборы. Причина  - подтвержденный накануне у градоначальника коронавирус. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

- Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб, - сказал Кличко  в своем видеообращении.

Он также попросил людей прийти на участки и сделать свой выбор, "кого бы они не выбрали".

- Идя на избирательный участок, не забывайте о правилах безопасности! Наденьте маску, возьмите антисептик, ручку. Придерживайтесь социальной дистанции на участке., - подчеркнул мэр Киева.

25 октября в Украине проходят местные выборы, в том числе, выбирают мэра Киева. Узнать все подробности хода выборов можно в онлайн-хронике КП в Украине.
kp.ua
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