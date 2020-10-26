Коронавирус в Украине. Число выявленных больных снизилось

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 348 924 инфицированных/больных. 142 537 из них выздоровели, 6464 – умерли

Вчера, 25 октября в день местных выборов, в Украине выявили 5426 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6088), среди них 188 детей и 182 медика. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Нужно учитывать, что на выходных традиционно меньше делают тестов и проверяют их, поэтому цифры выявляемости значительно меньше средних по будним дням.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 736 пациентов.

За этот же период скончались 73 пациента (днем ранее – 102). Выздоровели 1029 (днем ранее — 1753).

Официально за 25 октября сделан 33 771 тест (днем ранее – 42 840). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 28 779 (днем ранее – 33 564), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 4992 (днем ранее – 9275).