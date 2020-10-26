Курьезы выборов: голосовали с козой и бюллетени в кастрюлях

Не только в Житомирской области креативно голосовали на подоконниках, лавках, в кабинках из лестниц, карематов и даже стульев. В селе Гарбузовка Сумской области, например, на избирательном участке № 590309 к месту голосования пришли дети с козой. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

- Как и рекомендовал Кабинет Министров, дети и животные на территорию избирательного участка не заходили, - отметили там.

А избирательный участок № 590862 в Шостке оборудовали в холле кинотеатра (ул. Садовый бульвар, 13). При этом владелец заведения не прекращал крутить фильмы во время голосования.

На избирательном участке № 590427 в селе Сосенка Ахтырского района из-за нехватки свободного места и необходимости соблюдения требований карантинного дистанцирования, информационные плакаты повесили на заборе.

В Днепре на избирательном участке на проспекте Драгоманова, 50 бюллетени вместо сейфа положили в кастрюли. Сделали так, потому сейф оказался слишком мал для такого количества бюллетеней. Об этом сообщило "Суспильное".

Напомним, что по состоянию на вечер 25 октября Центризбирком обработал 98,65% информации. Явка оказалась рекордно низкой - пришло только 36,98% избирателей.







