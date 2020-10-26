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Новости
Украина
26 октября 20, 15:59
ОПЗЖ побеждает на юге и востоке Украины
Медведчук
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По мнению эксперта ОПЗЖ побеждает на юге и востоке Украины.

Предварительные результаты местных выборов свидетельствуют о том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука побеждает на юго-востоке Украины.

Об этом пишет политический эксперт Владимир Мулык, называя результат ОПЗЖ закономерным.

"Выборы продемонстрировали, как бы не хотелось этого не замечать действующей власти, но юго-восток Украины голосует за две важнейшие проблемы – мир и экономическое восстановление. Именно этим занимается партия Медведчука и он сам лично. Именно Медведчук разработал мирный план для Донбасса, который одобрили все стороны, кроме Киева. Медведчук договорился о снятии с украинских предприятий санкций РФ", - пишет эксперт на своей страничке в Facebook.

Мулык напоминает, что в 2019 году партия "Слуга народа" шла на выборы с повесткой Медведчука и тогда победила. "Избиратель дал четкий сигнал Зеленскому и его команде – какие вопросы должны стоять во главе угла украинской политики. За год после парламентских выборов ситуация с их решение не только не тронулась с мертвой точки, но и вообще ухудшилась. Экономика падает, мирные переговоры в тупике", - объясняет политолог.

По его словам, в отличии от "Слуги народа", Медведчук активно продвигал собственную повестку и получил результат на местных выборах.

"ОПЗЖ берет юго-восточные регионы, показывая отличный результат даже в крупных городах, где традиционно сильны местные политические проекты. К слову, о них. Ни блок Кернеса, ни партии Филатова и Труханова не будут участвовать в парламентских выборах. Поэтому на общеукраинских выборах ОПЗЖ еще больше усилит свои позиции. А что "слуги"? А "слуги" уже даже не третьи. Этот проект умер, несите новый", - резюмирует Мулык.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
telegraf.com.ua
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